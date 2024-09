Gemini non offrirà questa funzionalità agli utenti Samsung

Per rendere Android sempre più accessibile alle persone con problemi di vista, Google ha creato TalkBack, un servizio alternativo di lettura dello schermo. In precedenza, proprio ieri, l’azienda ha annunciato un aggiornamento di questo servizio che si serve di Gemini per generare descrizioni delle immagini mostrate sullo schermo. Ciò che Google non ha menzionato nel suo annuncio è il fatto che questa funzionalità non sarà disponibile su tutti i dispositivi Android, ovvero quelli Samsung.

TalkBack fa parte dell’app Android Accessibility Suite, pre-installata sulla maggior parte dei dispositivi Android con a bordo Google Mobile Services (GMS). Tuttavia, non è precaricata sui dispositivi Samsung Galaxy che eseguono la One UI, la personalizzazione di Android pensata da Samsung.

Samsung non avrà il TalkBack implementato con Gemini di Google, ecco perché

Il motivo per cui TalkBack non è pre-installata sui dispositivi di casa Samsung è che il colosso sudcoreano precarica in genere soluzioni di questo tipo create di per sé. Samsung infatti ha una propria suite di strumenti di accessibilità che include il proprio servizio TalkBack personalizzato. Google consente agli OEM di evitare di precaricare Android Accessibility Suite a condizione che includano strumenti di accessibilità specifici che soddisfano determinati criteri e questi Samsung ce li ha.

Il servizio TalkBack di Samsung ha la maggior parte delle funzionalità disponibili nella versione del servizio offerto da Google. Tuttavia, non è la stessa app e Samsung e pertanto Samsung è responsabile dell’aggiornamento, non Google. La versione di TalkBack di Samsung viene aggiornata tramite il Galaxy Store, mentre la versione di Google viene aggiornata tramite il Play Store.

Sebbene Android Accessibility Suite possa essere installata sui dispositivi Samsung Galaxy tramite il Google Play Store, il servizio TalkBack di Samsung sostituisce quello di Google, il che significa che entrambi non possono essere utilizzati insieme. Ciò è stato probabilmente fatto a posta, proprio affinché gli utenti non vedessero due versioni di TalkBack nelle impostazioni. Ciò però, sfortunatamente, significa che la versione di TalkBack di Google, insieme alla sua nuova funzionalità di descrizione delle immagini basata su Gemini AI, non può essere utilizzata sui dispositivi Samsung, almeno per ora.