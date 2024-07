Samsung One UI 7.0: un nuovo leak conferma la svolta nel design

Stando alle ultime voci di corridoio, la prima beta della One UI 7.0 di Samsung sarà disponibile a partire dalla prossima settimana. Tuttavia, a pochi giorni dal rilascio dell’aggiornamento basato su Android 15 sono trapelate informazioni e screenshot che rileverebbero gran parte delle novità grafiche.

Samsung One UI 7.0: non si arrestano i leak

E la fughe di notizie non accenna a rallentare, con il sito SmartPrix che in queste ore ha condiviso nuovi scatti rubati. A questo giro, il protagonista è il Quick Panel della One UI 7.0, che si mostra un linguaggio di design caratterizzato da linee più morbide. In base a quanto si vede, sembrerebbe più corretto parlare di una versione migliorata del pannello introdotto con la One UI 6.0 che una copia (quasi) spudorata di iOS.

Altre foto mostrano invece le nuove icone del software, e ci sono anche quelle di Galleria e Fotocamera trapelate gli scorsi giorni. In generale, sembra che Samsung abbia optato per un look con giochi visivi tridimensionali, qualcosa di simile a quanto fatto da Apple con le ultime versioni di macOS. Le linee più morbide si notano poi anche nell’app Impostazioni, con le sezioni che presentano angoli più arrotondati.

Tra gli altri leak ci sono il nuovo design dell’app Fotocamera di sistema e un aggiornamento della “pillola” che oggi viene mostrata sugli smartphone Galaxy sulla barra degli strumenti quando è in corso una chiamata.

In ogni caso, mancherebbe ormai poco alla prima beta della One UI 7.0 (inizialmente disponibile solo sugli smartphone della gamma Galaxy S24), e questo significa che nel giro di qualche giorno scopriremo la verità sulla strada imboccata da Samsung per quanto concerne il design della sua skin per Android.

Nel frattempo, una notizia ufficiale è arrivata, ed è l’estensione della partnership con McAfee per rendere l’esperienza d’uso sui dispositivi Galaxy ancora più sicura.