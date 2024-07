Samsung: con la One UI 7.0 arrivano nuove opzioni per la Home

Come è noto, Samsung sta lavorando alla One UI 7.0, un aggiornamento del suo software per smartphone e tablet che, stando alle voci di corridoio, dovrebbe introdurre un bel po’ di novità. L’ultima indiscrezione in ordine cronologico riguarda la Schermata Home.

Stando a presunti leak, la One UI 7.0 sarà ispirata, e non poco, a iOS di Apple. L’icona dell’app Galleria, ad esempio, potrebbe essere molto ma molto simile (soprattutto nei colori) a quella dell’app di sistema Foto che gli utenti utilizzano su iPhone, iPad e Mac. Ma si parla anche di animazioni, che ricorderebbero quelle dei dispositivi made-in-Cupertino.

In queste ore l’utente @chunvn8888 ha poi condiviso su X uno screenshot che mostra il nuovo pannello delle impostazioni “Stile icone e widget”. Questo, come è facilmente intuibile dal nome, consentirà agli utenti di scegliere tra lo stile “Classic” e quello “Bold”.

Entrambi sembrano essere due stili nuovi per l’universo di dispositivi Galaxy. Il primo manterrà i nomi sia delle applicazioni che dei widget, per un risultato molto simile a iOS. Per fare un paragone, come molti utenti già sapranno, la versione 6.1.1 della One UI non mostra i nomi dei widget nella Home.

Per quanto riguarda invece lo stile “Bold”, rimuoverà i nomi sia delle applicazioni che dei widget, per una risultato più “compatto”.

Ma è tutto qui? Forse, ma è possibile che questi stili riservino ulteriori possibilità di personalizzazione (che però non vengono mostrate nello screenshot trapelato).

Cambia anche l’interfaccia della fotocamera

Nel frattempo, lo stesso leaker sopracitato ha pubblicato anche una serie di immagini che mostrano come sia destinata a cambiare l‘app di sistema Fotocamera con il prossimo major update della One UI.

One hand friendly camera UI pic.twitter.com/TcP5x4qPCX — Chun Bhai (@chunvn8888) July 24, 2024

Ciò che subito balza all’occhio è che tutti i controlli sono posizionati nella parte inferiore dello schermo e quindi risultano più facilmente raggiungibili anche quando lo smartphone viene usato con una sola mano.