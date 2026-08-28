Google Gemini Omni 1.1 Flash cambia il modo di creare video con l'AI

Google ha reso disponibile dalla giornata di ieri Gemini Omni 1.1 Flash, un modello pensato per chi deve produrre video con l’Intelligenza Artificiale mantenendo un controllo maggiore sul risultato finale. Non si tratta più solo di trasformare un prompt in una clip, ma di poter prolungare scene esistenti, interpolare tra un fotogramma iniziale e uno finale, usare brevi video di riferimento e generare anteprime economiche prima del rendering definitivo.

Il modello è accessibile tramite Gemini API e Google AI Studio con l’identificativo gemini-omni-1.1-flash, mentre la vecchia preview sarà dismessa il 30 settembre 2026. Google lo integra anche nei propri strumenti di creazione video, puntando a un uso più fluido tra generazione e post-produzione.

Controllo della continuità e interpolazione tra fotogrammi

Una delle novità più rilevanti è l’estensione delle scene: Omni 1.1 Flash analizza fino a 10 secondi di video precedente invece di basarsi solo sull’ultimo istante, migliorando la coerenza di personaggi, illuminazione e contesto narrativo. Le estensioni avvengono in incrementi di 10 secondi, fino a una durata cumulativa di 40 secondi, riducendo le discontinuità tipiche quando si uniscono più clip generate separatamente.

Il modello introduce inoltre la possibilità di specificare frame iniziale e frame finale: il sistema genera il movimento che collega le due immagini, una funzione utile per transizioni, movimenti di camera complessi e brevi loop. Questa tecnica, documentata come task image_to_video, permette di vincolare due punti precisi della scena, lasciando al prompt il compito di guidare la dinamica intermedia.

Riferimenti video, anteprime economiche e gestione del 4K

Omni 1.1 Flash accetta fino a tre secondi di video di riferimento, trasferendo informazioni sul movimento e sullo stile all’interno di una richiesta multimodale che può includere testo, immagini, audio e video. Questo consente, ad esempio, di riutilizzare una dinamica di movimento su soggetti diversi senza dover descrivere ogni singolo gesto tramite testo.

Per la fase di sperimentazione è disponibile una modalità di anteprima a 360p, fino al 60% più veloce e con un costo pari a circa un terzo rispetto alla generazione standard a 720p. I video generati durano tra 3 e 10 secondi a 24 fps, mentre le risoluzioni 1080p e 4K sono ottenute tramite upscaling: la definizione aumenta, ma i dettagli più fini restano legati alla qualità della generazione originale.

Costi, prestazioni e ruolo nei flussi di produzione

Secondo test riportati da GIGAZINE, Omni 1.1 Flash si posiziona al primo posto nella generazione video da testo e al secondo in quella da immagini nella classifica Arena, basata su confronti in cieco tra utenti. La tariffazione indicata è di 0,03 dollari al secondo per 360p oppure di 0,10 per 720p, 0,15 per 1080p e 0,30 per 4K.

Queste funzioni rendono il modello più adatto a essere integrato in applicazioni creative e workflow di produzione, dove estensione, interpolazione e upscaling sostituiscono alcune operazioni che prima richiedevano strumenti separati. Restano tuttavia i limiti tipici della generazione video: clip brevi, movimenti non sempre deterministici tra due keyframe e upscaling che non recupera dettagli mai generati, rendendo necessaria una verifica attenta fotogramma per fotogramma nelle produzioni più esigenti.