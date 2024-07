Gemini ora risponde alle domande anche dalla schermata di blocco

L’assistente AI di Google, Gemini, riporta man mano sempre grandi novità per gli utenti. Secondo quanto riportato infatti, ora può rispondere a domande in generale senza dover sbloccare il dispositivo, ovviamente uno smartphone Android. Si tratta di un miglioramento significativo poiché in precedenza anche domande semplici, come gli aggiornamenti meteo, richiedevano lo sblocco del telefono.

L’aggiornamento è stato notato sulla pagina di supporto di Google, affermando che Gemini ora può “aiutarti con risposte a domande generali” quando il telefono è bloccato. Inoltre, i feedback degli utenti hanno indicato che Gemini, oltre a rispondere a una serie di domande senza richiedere lo sblocco, riesce anche a leggerle ad alta voce.

Gemini migliora ancora: ecco la possibilità di usarlo con lo schermo bloccato su Android

Fare domande a Gemini ed ottenere una risposta a schermo bloccato su Android è dunque ora possibile. Per continuare poi le conversazioni o accedere alla casella di digitazione del testo, Gemini richiederà l’autenticazione dell’utente toccando lo schermo. Una nuova impostazione “Gemini nella schermata di blocco” apparirà nelle impostazioni dell’assistente AI nel caso in cui la funzione dovesse essere disponibile sul telefono. Questa impostazione consente agli utenti di disabilitare la risposta alle domande sulla schermata di blocco nel caso in cui lo desiderassero.

Nonostante questo miglioramento, Gemini ha ancora molta strada da fare prima di poter sostituire Google Assistant. Ad oggi infatti, sebbene Gemini possa gestire domande generali dalla schermata di blocco e offra comandi vocali per il controllo del dispositivo, mancano molte altre funzionalità utili. Ad esempio, l’Assistente Google può leggere messaggi ed e-mail non letti, così come inoltrare delle chiamate, funzionalità che Gemini attualmente non offre.

Vale comunque la pena notare che, sebbene Gemini stia ancora lavorando a nuove funzionalità, la sua nuova capacità di rispondere a domande generali dalla schermata di blocco rappresenta un grande passo in avanti. Si tratta infatti di una comodità per gli utenti che desiderano risposte rapide senza dover sbloccare il loro smartphone.