Attraverso la recente introduzione di una funzione di Google Gemini è possibile di creare libri illustrati e personalizzati in pochi istanti, combinando testo, immagini e persino narrazione audio generata tramite Intelligenza Artificiale. Questa innovazione apre scenari inediti sia per gli appassionati di storytelling sia per chi desidera strumenti didattici avanzati e su misura.

L’aspetto più sorprendente di questa novità risiede nella sua immediatezza e semplicità d’uso. Grazie a un’interfaccia intuitiva, basta inserire un semplice prompt testuale nell’app Gemini per dare vita a un intero libro digitale, completo di copertina e illustrazioni, tutto realizzato in meno di un minuto. La funzione consente anche la personalizzazione avanzata dei contenuti: è possibile caricare fotografie personali o file specifici per arricchire la storia, rendendo ogni creazione davvero unica.

Veo 2 e tecnologie text to speech alla base di questa funzione

Secondo quanto illustrato nel blog ufficiale di Google, il sistema è in grado di supportare numerose lingue e una vasta gamma di stili visivi. Si spazia dalla raffinata pixel art ai vivaci fumetti, fino ai libri da colorare, garantendo così la massima flessibilità nella realizzazione di storie che rispecchiano le esigenze e le preferenze più diverse. Questa varietà di stili permette agli utenti di esprimere la propria creatività senza limiti, scegliendo l’estetica più adatta al messaggio o al pubblico di riferimento.

Dal punto di vista tecnologico, la qualità delle immagini generate lascia intuire l’utilizzo del modello Veo 2, una soluzione avanzata che consente la creazione di illustrazioni dettagliate e coerenti con la narrazione. A questo si aggiunge la componente audio, realizzata grazie alle più recenti tecnologie di text to speech sviluppate da Google. La distribuzione della nuova funzionalità è già in corso su piattaforme desktop e mobile, anche se la disponibilità può variare in base alla regione geografica.

Con questa iniziativa, Google consolida ulteriormente la propria leadership nel settore dell’intelligenza artificiale dedicata all’editoria e all’intrattenimento. La capacità di combinare immagini, testo e audio generati in modo automatico, insieme a una personalizzazione senza precedenti, segna un passo avanti decisivo nell’evoluzione dei libri illustrati digitali.