Google Veo 2: rivelato il prezzo dello strumento AI per generare video

Google, in modo del tutto inaspettato, ha rivelato il costo del suo modello di Intelligenza Artificiale per la generazione di video, noto come Veo 2, presentato al pubblico a dicembre 2024. La notizia, diffusa attraverso un’apposita pagina sul sito ufficiale della compagnia di Mountain View, ha suscitato un vivace dibattito nel settore.

Stando a quanto comunicato, l’utilizzo di Veo 2 avrà un costo di 50 centesimi di dollaro al secondo, il che si traduce in 30 dollari al minuto, dunque 1.800 dollari all’ora.

Numeri che sembrano eccessivi ma che, soprattutto per un contesto cinematografico, sono in realtà molto economici. Per dare un’idea della consistenza di queste cifre, Jon Barron, ricercatore di Google DeepMind, ha paragonato il costo di Veo 2 al budget di produzione di un blockbuster come Avengers: Endgame della Marvel, che si aggirava intorno ai 356 milioni di dollari, ovvero circa 32.000 dollari al secondo.

Veo 2 strizza l’occhio a Hollywood, con costi poco accessibili per i comuni utenti

È importante sottolineare che i clienti non utilizzeranno per forza ogni singolo secondo di video generato da Veo 2 per cui pagano, con il prezzo che verrà pagato solo per il materiale approvato. Inoltre, al momento, è improbabile che lo strumento sia in grado di creare clip della durata di un film di hollywood.

Durante l’annuncio del modello, Google ha evidenziato la capacità di Veo 2 di generare clip di due minuti o più. Lo scenario più probabile vede l’utilizzo del modello AI per realizzate pubblicità o brevi cortometraggi.

Un altro confronto interessante è quello con OpenAI, che ha recentemente reso disponibile il suo modello di generazione video Sora agli abbonati ChatGPT Pro, al costo di 200 dollari al mese. Questa differenza di prezzo pone Veo 2 in una posizione particolare nel mercato dell’AI per la creazione di video, aprendo interrogativi sulle strategie di pricing e sul valore percepito dai consumatori.