Google lancia Veo 2: meno allucinazioni, più realismo e fisica

A pochi giorni di distanza del lancio di Sora, modello AI per la generazione video di OpenAI, Google rilancia rivelando al pubblico lo stupefacente Veo 2.

La seconda versione dello strumento di generazione dei filmati è stato presentato dal colosso di Mountain View come capace di creare video altamente realistici, con molte meno allucinazioni rispetto alla precedente versione.

Per dimostrare le enorme potenzialità della propria creazione, la compagnia ha reso pubblico un filmato su YouTube della durata di un minuto.

Veo 2, così come il suo predecessore, sfrutta la filigrana SynthID per consentire l’identificazione dei propri contenuti, andando a contrastare eventuali manipolazioni o deepfake dannosi.

Veo 2 soprende tutti: effetti cinematografici e risoluzione elevata

Durante il lancio del nuovo modello, Google ha identificato le aree in cui lo stesso si dimostra più avanzato rispetto alla sua precedente versione.

Un aspetto chiave di Veo 2 è il maggiore realismo per quanto riguarda il movimento degli esseri umani e le espressioni facciali. Anche la fisica è stata migliorata, rendendo la stessa molto più simile a quella del mondo reale. Gli utenti ora possono specificare i tipi di inquadratura, aggiungendo vari effetti cinematografici ai filmati creati.

Un altro aspetto da considerare è la considerevole riduzione delle allucinazioni. Il focus di Google, a quanto pare, si è concentrato su criticità ben note in questo contesto, come numero delle dita e volti distorti. Veo 2 risulta vincente anche per quanto concerne la risoluzione che, rispetto a Veo, può raggiungere i 4K. Google ha parlato anche di output più lunghi, in grado di raggiungere diversi minuti.

A quanto pare, la compagnia sembra voler puntare in modo deciso verso il settore dell’AI. Strumenti come Imagen 3 e il recentissimo Whisk, dimostrano come l’azienda voglia provare a confermarsi un punto di riferimento nel contesto della generazione di immagini e video attraverso tale tecnologia.