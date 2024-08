Google aggiorna il generatore di immagini IA Imagen 3: ecco cosa cambia

Poche ore fa Google ha rilasciato una nuova versione di Imagen 3, il suo generatore di immagini IA.

L’aggiornamento, per ora disponibile solo agli utenti statunitensi attraverso Vertex AI, dovrebbe permettere la creazione di immagini più dettagliate e con un’illuminazione più accurata. Inoltre l’IA dovrebbe inserire meno oggetti casuali nei contenuti creati.

Alcuni utenti di Reddit hanno iniziato a sperimentare la piattaforma aggiornata nel corso della passata settimana, anche se Google ha pubblicato un documento che illustrava l’aggiornamento solo un paio di giorni fa. L’update era da tempo nell’aria, visto che lo stesso è stato annunciato nel corso dell’evento Google I/O 2024 dello scorso maggio.

Come altri strumenti simili, Imagen 3 lavora elaborando i prompt degli utenti e offrendo un output grafico. Rispetto alla concorrenza, in questo caso è possibile anche evidenziare una parte dell’immagine e, sempre attraverso comando testuale, apportare alla stessa delle modifiche specifiche.

Potenzialità e limitazioni di Imagen 3

Un aspetto interessante di Imagen 3 sono i limiti imposti da Google. Per esempio, lo strumento sembra rifiutare di generare personaggi pubblici e star del cinema, così come non riproduce immagini riguardanti armi.

Di contro, oltre ad accettare prompt riguardanti loghi di brand famosi, risulta possibile anche aggirare facilmente eventuali personaggi di videogiochi o fumetti coperti teoricamente da copyright. Nonostante queste ultime considerazioni, Imagen 3 resta comunque in netto contrasto rispetto a Grok. Il generatori di immagini IA proposto da X, infatti, non ha alcun tipo di limite per quanto riguarda i contenuti riprodotti.

Il caso più controverso per quanto riguarda la generazione di immagini da parte dell’IA è comunque legata a Gemini. La creazione di contenuti che trattavano esseri umani tramite il chatbot ha creato non poche polemiche, con tanto di blocco di Google per intervenire sull’IA.