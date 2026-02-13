Gemini porta le sintesi vocali in Google Docs

In un’epoca in cui il tempo è una risorsa sempre più preziosa e la capacità di adattarsi a diversi contesti digitali fa la differenza,

Google Docs si prepara a introdurre una novità che promette di rivoluzionare la gestione dei documenti: la sintesi audio automatica dei testi. Questa funzione, che sarà disponibile dalla metà di febbraio 2026 per specifici piani Workspace, si pone come risposta concreta alle esigenze di accessibilità, produttività e studio multitasking.

Grazie all’integrazione con Gemini, il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google, milioni di utenti potranno ascoltare i propri documenti invece di leggerli, risparmiando tempo e rendendo l’interazione con i contenuti digitali più flessibile che mai.

Sintesi vocale in Google Docs: come funziona?

La vera forza di questa innovazione sta nella sua semplicità. Per accedere alla funzione basta aprire un documento e selezionare il percorso Tools – Audio – Listen to document summary.

In pochi secondi, Gemini genera un riassunto vocale dal tono naturale, offrendo un’esperienza d’ascolto che si adatta alle esigenze dell’utente. L’interfaccia mette a disposizione tre opzioni vocali principali: narrator, persuader e coach. Queste varianti permettono di scegliere la voce più adatta al contesto, sia che si tratti di una presentazione, di un briefing motivazionale o di una spiegazione didattica.

Un altro elemento chiave è il controllo della velocita di riproduzione, che può essere regolata fino a 2x. Questa possibilità consente agli utenti di ottimizzare ulteriormente i tempi di ascolto, adattando la fruizione dei contenuti alle proprie abitudini. La presenza di una barra di ricerca rende semplice saltare da una sezione all’altra del riassunto, permettendo una navigazione rapida e precisa all’interno dell’audio generato.

Chi potrà beneficiare della sintesi audio e quando sarà disponibile

Il rollout della funzione coinvolgerà inizialmente i piani Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard e Enterprise Plus, oltre agli add-on Google AI Pro e Ultra per Education e Business. L’attivazione è iniziata dal 12 febbraio e si prevede che venga completata entro due settimane, anche se la disponibilità potrebbe variare a seconda dell’account.

In questo modo, Google Docs rafforza la propria posizione come strumento di riferimento sia per le aziende che per le istituzioni educative.