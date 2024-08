Gemini testa nuove animazioni e si rifà al nuovo Siri di Apple

Google sta lavorando a nuove animazioni deviate alla sua intelligenza artificiale Gemini. Queste sembrano aver tratto ispirazione dalla nuova animazione destinata a Siri di Apple nella versione beta di iOS 18.1.

Tutto ciò è stato possibile mediante un’analisi dell’APK, che in genere aiuta a prevedere le funzionalità che potrebbero arrivare su un servizio in futuro in base al codice in lavorazione. Tuttavia, è possibile che tali funzionalità previste non arrivino mai alla versione stabile.

Gemini come Siri, un bagliore e via all’IA: le animazioni sono due

Alcuni analisti hanno individuato le nuove animazioni di lancio di Gemini proprio in questo modo, analizzando l’ultima versione beta dell’app Google (versione 15.31.29.29). Sarebbero due le animazioni in lavorazione, con la prima che aggiunge un bagliore attorno al pop-up di Gemini.

Per visualizzare questa animazione bisognerà attivare Gemini direttamente dalla schermata iniziale. Secondo quanto riportato, sarà molto simile all’animazione di Siri in iOS 18.1, ma utilizzando delle tonalità blu e viola tipiche del marchio Gemini. L’altra peculiarità in questo caso è che il bagliore appare solo attorno al pop-up e non intorno a tutta la schermata dello smartphone.

La seconda animazione appare invece quando Gemini viene attivata all’interno di un’app. Questa animazione sostituisce l’effetto luminoso attorno al pop-up con un’animazione a schermo intero: viene riprodotta una sorta di onda colorata che si estende e scompare una volta raggiunti i bordi del display. L’effetto utilizza la stessa tavolozza di colori della prima animazione, ma non è persistente.

Poiché queste animazioni sono ancora in fase di sviluppo, quello che si vedrà alla fine, che sarà il prodotto destinato alla versione stabile, potrebbe differire leggermente da quanto illustrato poche righe più in alto. Per avere delle conferme bisognerà dunque attendere il lancio ufficiale per Gemini, di certo non avverrà durante i prossimi giorni. Questa è comunque la dimostrazione che Google ci tiene molto anche al piano stilistico della sua IA.