iOS 18.1: ora è possibile registrare e trascrivere chiamate tramite IA

Come riportato dal sito di MacRumors, la nuova anteprima riservata agli sviluppatori di iOS 18.1 ha svelato una funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale che consente di registrare e trascrivere telefonate.

Agli utenti con accesso alla nuova beta è infatti apparso un nuovo pulsante record, collocato in alto a sinistra durante la schermata di chiamata. Una volta che questo viene selezionato, un messaggio audio avverte gli utenti nella conversazione riguardo la registrazione delle chiamata in corso.

Immediatamente dopo l’app Telefono agirà registrando la chiamata e, in automatico, creando anche una trascrizione testuale, recuperabile in un secondo momento nell’app Note. Al termine della chiamata, ovviamente l’utente potrà attingere al file audio della registrazione.

Registrare e trascrivere chiamate tramite IA: solo una delle tante novità legate a iOS 18

Apple ha mostrato per la prima volta la registrazione delle telefonate durante l’evento WWDC24 dello scorso mese di giugno. La funzione presentata dalla compagnia, di fatto, sembra essere qualcosa di molto utile per i giornalisti che intendono effettuare intervista via telefonica ma si presta anche ad altri utilizzi. Per esempio, potrebbe risultare utile per memorizzare le informazioni comunicate da un medico, senza dover per forza affidarsi a carta e penna.

iOS 18 sta proponendo una serie di innovazioni notevoli e, in questo contesto, la possibilità di registrare e trascrivere chiamate tramite IA è solo una delle tante funzioni interessanti, con un probabile boom definitivo che si vivrà con il lancio di iPhone 16. Secondo quanto comunicato da Bloomberg, invece, vi è ancora molto da aspettare per quanto riguarda l’integrazione dell’IA con Siri. Secondo la prestigiosa testata giornalistica, per attendere un sostanzioso aggiornamento vi sarà da aspettare fino al 2025.