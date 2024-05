Da diversi anni ormai Siri è considerato uno dei punti deboli dei dispositivi Apple, soprattutto quando l’assistente virtuale viene confrontato con quelli della concorrenza (Alexa e Google Assistant, ad esempio). L’azienda di Cupertino questo lo sa bene e infatti sta lavorando ad una nuova versione molto più smart e basata sull’intelligenza artificiale.

La nuova versione di Siri con i poteri dell’AI alla WWDC24: le ultime

Questo è quanto trapelato dall’ultimo report del The New York Times, che dichiara di aver ottenuto informazioni da fonti più che attendibili. Nell’articolo si legge che la nuova versione di Siri sarà alimentata dall’intelligenza artificiale generativa così da poter esser più colloquiale e comprendere più tipi di richieste. Inoltre, piuttosto che concentrarsi su richieste “aperte” e comportarsi come una sorta di clone di ChatGPT, la versione 2.0 dell’assistente virtuale di Apple sarà in grado di gestire meglio attività come l’impostazione di un timer o la creazione di un promemoria.

Ancora, il New York Times afferma che l’intelligenza artificiale generativa è una sorta di progetto tentacolare all’interno di Apple e che l’upgrade di Siri sarebbe stato deciso già ad inizio 2023. La svolta sarebbe stata spinta principalmente da Craig Federighi e John Giannandrea, due dirigenti di spicco del colosso di Cupertino, dopo aver ampiamente testato ChatGPT e averne riconosciuto le potenzialità.

La versione di Siri basata sull’AI generativa dovrebbe consentirgli di essere più colloquiale, comprendere meglio il contesto e rispondere in un modo più “razionale”. L’assistente virtuale oggi è più un sistema di domande e risposta one-shot, e spesso fraintende le intenzioni dell’utente.

L’upgrade terrà conto anche della privacy e della sicurezza, perché l’assistente elaborerà la maggior parte delle richieste direttamente sul dispositivo anziché inoltrare i comandi al cloud. Bisognerà però capire quali saranno i limiti e i vincoli di un sistema on-device e se questa versione AI di Siri sarà estesa a tutti i dispositivi compatibili con iOS/iPadOS 18 oppure sarà una esclusiva degli iPhone di ultima generazione e degli iPad appena presentati.

La nuova versione di Siri così come iOS 18 (forse con un chatbot basato su ChatGPT) e gli altri aggiornamenti dei sistemi operativi verranno presentati il 10 giugno, durante il keynote della WWDC24.