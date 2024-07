iPhone 16, Apple li distribuirà senza una funzione super attesa di iOS 18

Quando Apple ha presentato per la prima volta alla WWDC la sua grande novità Apple Intelligence con l’intelligenza artificiale, si è parlato di una versione estiva dedicata solo ed esclusivamente agli sviluppatori. Ciò che Apple aveva scritto originariamente consisteva in questo: “Apple Intelligence sarà disponibile in una prossima beta questa estate“. A quanto pare però il colosso di Cupertino ha ritrattato in corso d’opera.

Stando a quanto riportato, ci sarebbero stati degli aggiornamenti e l’arrivo di Apple Intelligence potrebbe tardare. Mark Gurman di Bloomberg, accreditatissimo per le news riguardo ad Apple, ha anticipato che Apple Intelligence potrebbe essere distribuito tramite aggiornamento software. Questo dovrebbe arrivare ad ottobre. Gurman ha dunque affermato che le persone con cui ha parlato, di cui non ha potuto rivelare l’identità, gli hanno detto che le funzionalità AI saranno rese disponibili alcune settimane dopo il rilascio delle versioni stabili di iOS 18 e iPadOS 18 a settembre.

iPhone 16: Apple aggiungerà Intelligence solo dopo qualche settimana

Apple Intelligence, secondo le ultime indiscrezioni, inizierà a essere distribuito agli sviluppatori già questa settimana con le versioni di iOS 18.1 Beta e iPadOS 18.1 Beta. Tuttavia, la release di ottobre per la versione stabile di iOS 18 potrebbe significare che le prime unità di iPhone 16 saranno spedite senza Apple Intelligence preinstallato. L’azienda prevede di rilasciare Apple Intelligence tramite più aggiornamenti software che arriveranno alla fine del 2024 e nella prima metà del 2025.

Solo i modelli di iPhone con 8 GB di RAM riceveranno la nuova feature che tra l’altro è una delle più attese. Tra i modelli inclusi ecco iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dell’anno scorso e l’intera serie iPhone 16 di quest’anno, inclusi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Ci saranno quindi diverse esclusioni, ma almeno per il momento non bisognerà preoccuparsi siccome c’è ancora tempo prima che la funzione più attesa di iOS 18 arrivi.