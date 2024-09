Gioca a Pokémon TCG Pocket in Italia da subito con questo trucco

Nei giorni scorsi è stato rilasciato in anteprima mondiale il nuovo videogioco Pokémeon TCG Pocket. C’è un unico problema: per il momento è possibile giocarci soltanto in Nuova Zelanda, mentre l’uscita in Italia e nel resto del mondo è prevista soltanto tra un mese.

Per fortuna, esiste un trucco per giocare a Pokémon TCG Pocket in Italia da subito. Per riuscirci è infatti sufficiente attivare una VPN e connettersi a un server VPN posizionato in Nuova Zelanda, così da simulare una connessione dal Paese dove il titolo è già disponibile.

Una delle migliori VPN con cui farlo è NordVPN, in grado di offrire una velocità di connessione superiore alla media e funzionalità di sicurezza avanzate. Al momento i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Come giocare a Pokémon TCG Pocket in Italia da subito

È possibile giocare a Pokémeon TCG Pocket in Italia prima ancora della sua uscita ufficiale ottenendo un IP della Nuova Zelanda con una VPN. Questo trucco consente infatti di far credere al proprio provider dei servizi di rete di essere in Nuova Zelanda, dove il gioco è disponibile in anteprima mondiale.

Ecco in sintesi la procedura che occorre seguire:

Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata). Scarica l’app della VPN. Accedi con le credenziali inserite in fase di registrazione. Connettiti a un server VPN posizionato in Nuova Zelanda. Apri il videogioco Pokémeon TCG Pocket e inizia a giocare.

Tra i migliori servizi VPN oggi disponibili si annovera NordVPN, punto di riferimento del settore per la velocità dei suoi server e per le tante funzionalità di sicurezza incluse nei suoi piani. Grazie all’ultima offerta disponibile da pochi giorni, i piani della durata di due anni sono in promo a partire da 3,59 euro al mese.