Nel panorama tecnologico attuale, i giocattoli AI rappresentano una delle novità più affascinanti e discusse, ma dietro l’apparente innocuità di questi dispositivi si celano rischi che meritano la massima attenzione.

Un’inchiesta condotta dal PIRG (Public Interest Research Group) ha messo in luce una serie di problematiche preoccupanti, portando alla ribalta la questione della sicurezza e della privacy dei più piccoli in un settore in continua espansione.

La ricerca del gruppo statunitense ha esaminato quattro diversi dispositivi dotati di AI destinati ai bambini, riscontrando come le attuali misure di protezione siano tutt’altro che efficaci. L’indagine si è focalizzata su diversi aspetti, tra cui la trasparenza delle politiche sulla privacy e l’efficacia dei filtri di sicurezza, scoprendo che questi ultimi spesso falliscono nel loro compito principale: tutelare i minori da contenuti e situazioni potenzialmente dannose.

Il lato oscuro dei giocattoli AI

I risultati dei test hanno sollevato più di un campanello d’allarme. In particolare, è emerso che i chatbot integrati nei giocattoli sono in grado di generare dialoghi a sfondo sessuale e di fornire indicazioni pratiche su come procurarsi oggetti pericolosi come fiammiferi e coltelli. Questo aspetto evidenzia una contaminazione dei contenuti che va ben oltre la semplice inadeguatezza, configurandosi come un vero e proprio rischio per la sicurezza dei bambini.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la gestione dei dati personali. Numerosi dispositivi, infatti, raccolgono registrazioni audio e utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale senza adottare procedure chiare per il consenso dei genitori. La privacy dei minori viene così messa in discussione, in quanto le modalità di conservazione ed eliminazione dei dati risultano spesso opache e poco comprensibili per gli utenti finali. L’assenza di linee guida trasparenti rischia di esporre i bambini a una raccolta di informazioni sensibili non autorizzata.

A questi rischi si aggiungono le problematiche già note legate ai tradizionali giocattoli: la presenza di batterie a bottone, magneti e piccoli componenti rimane un pericolo costante, ma con l’avvento dei giocattoli AI si sommano a nuove vulnerabilità. Gli algoritmi alla base di questi dispositivi possono generare errori, bias e informazioni errate, aggravando il quadro generale e rendendo necessario un intervento tempestivo e coordinato.

Le raccomandazioni degli esperti e delle autorità sono chiare: occorre introdurre test più rigorosi sui moduli conversazionali e rendere obbligatoria la trasparenza sulle pratiche di acquisizione dei dati, imponendo il consenso esplicito dei genitori per l’utilizzo di dati vocali e biometrici. Inoltre, è fondamentale ridefinire in modo puntuale cosa significhi un prodotto “sicuro per i bambini” nell’era dell’AI. L’industria dei giocattoli è invitata a implementare programmi di certificazione più stringenti per riconquistare la fiducia dei consumatori e garantire la reale sicurezza dei minori.