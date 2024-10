GitHub Copilot aiuta a programmare con i modelli OpenAI o1, Claude 3.5 Sonnet e Gemini 1.5 Pro

Il legame tra intelligenza artificiale e programmazione software è sempre più stretto: gli sviluppatori si servono dei modelli generativi per automatizzare la creazione di codice funzionante, risolvere bug e beneficiare di funzionalità di autocompletamento evolute. Oggi è diventato possibile sviluppare software con i chatbot, prendendosi tutte le dovute cautele, oppure integrare l’intelligenza artificiale generativa a livello di IDE (Ambiente di sviluppo integrato). Ad esempio in Visual Studio o Visual Studio Code.

GitHub Copilot è un assistente digitale per lo sviluppo software, progettato per migliorare l’efficienza degli sviluppatori. Sviluppato da GitHub e alimentato da LLM (Large Language Models) avanzati, Copilot fornisce suggerimenti di codice in tempo reale mentre il programmatore scrive, facilitando la creazione di software in vari linguaggi.

Il sistema analizza il contesto del codice e offre suggerimenti pertinenti, permettendo agli sviluppatori di completare rapidamente le loro idee. Supportando una vasta schiera di linguaggi di programmazione e framework, Copilot si rivela estremamente versatile per vari progetti. Con GitHub Copilot Workspace, la società controllata da Microsoft mira a gestire l’intero ciclo di vita del software facilitando il lavoro degli sviluppatori, soprattutto coloro che cooperano in team.

GitHub Copilot supporta i modelli OpenAI o1, Claude 3.5 Sonnet e Gemini 1.5 Pro

La prima versione pubblica di GitHub Copilot, presentata a ottobre 2021, era basata su Codex, versione pionieristica del modello GPT-3 di OpenAI, addestrata specificamente per la programmazione. Nel 2023, Copilot Chat ha introdotto GPT-3.5, poi GPT-4, per supportare i diversi casi d’uso. Da allora, il modello è stato aggiornato più volte per garantire alta qualità e velocità, includendo varianti come GPT-3.5-turbo e le versioni ottimizzate di GPT-4 (4o e 4o-mini).

L’assistente per la programmazione di GitHub, tuttavia, continua ad evolvere e oggi amplia le sue abilità abbracciando una selezione più estesa di LLM, consentendo agli utenti di personalizzarne l’utilizzo.

Durante l’evento GitHub Universe, i tecnici dell’azienda hanno presentato un nuovo set di modelli, che saranno inizialmente disponibili per Copilot Chat e progressivamente estesi ad altre aree di Copilot. I modelli includono:

Claude 3.5 Sonnet di Anthropic, noto per le sue capacità di gestione di task complessi durante l’intero ciclo di vita del software.

di Anthropic, noto per le sue capacità di gestione di task complessi durante l’intero ciclo di vita del software. Gemini 1.5 Pro di Google, con contesto di due milioni di token e capacità multi-modale per processare codice, immagini, audio, video e testo.

di Google, con contesto di due milioni di token e capacità multi-modale per processare codice, immagini, audio, video e testo. o1-preview e o1-mini di OpenAI, caratterizzati da abilità di ragionamento avanzato, che permettono una comprensione più profonda di vincoli e casi limite.

Il nuovo approccio consente agli sviluppatori di scegliere il modello più adatto alle loro esigenze, mentre le organizzazioni possono abilitare opzioni specifiche per i loro team.

Il nuovo Copilot multimodello può essere provato da oggi seguendo le istruzioni riportate in questo documento di supporto.

GitHub Spark: costruire applicazioni AI con prompt in linguaggio naturale

Accanto alla possibilità di selezionare modelli come OpenAI o1, Claude 3.5 Sonnet e Gemini 1.5 Pro, GitHub ha lanciato Spark. Si tratta di una nuova suite di strumenti per l’intelligenza artificiale: permettono di costruire applicazioni utilizzando esclusivamente prompt in linguaggio naturale.

Con GitHub Spark, gli sviluppatori possono realizzare micro-app integrate con l’AI e con fonti di dati esterne, senza preoccuparsi della gestione delle risorse cloud.

Utilizzando un sistema di costruzione delle app piuttosto creativo, Spark consente di verificare passo dopo passo il comportamento della propria app grazie alle anteprime live. Un’apposita funzionalità di versioning permette di salvare automaticamente le evoluzioni del progetto. Con la possibilità di ritornare a un punto precedente in caso di necessità.