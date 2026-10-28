GitHub Copilot apre agli agenti autonomi: arriva l’autenticazione server-to-server

GitHub Copilot amplia le possibilità di integrazione con servizi automatizzati grazie al supporto dell’autenticazione server-to-server per le GitHub App installate nelle organizzazioni.

La novità, annunciata nel changelog ufficiale, è disponibile in anteprima pubblica e consente a servizi e agenti basati sul Copilot SDK di inviare richieste per conto di un’organizzazione senza utilizzare le credenziali di una persona connessa.

Il cambiamento riguarda soprattutto gli ambienti in cui l’assistenza alla programmazione viene incorporata in processi automatizzati, applicazioni interne o flussi di lavoro gestiti da sistemi. L’identità usata dalle richieste appartiene così all’integrazione, rendendo più chiara la distinzione tra attività automatizzate e utilizzo individuale.

Come funziona l’autenticazione server-to-server

Per utilizzare questa modalità, gli sviluppatori devono configurare una GitHub App e installarla nell’organizzazione interessata. L’app richiede il permesso organizzativo Copilot Requests in sola lettura, che autorizza l’invio delle richieste. Successivamente, il servizio genera un token di accesso associato all’installazione e lo passa al Copilot SDK, che lo utilizza per autenticarsi.

Il token ha una durata limitata, caratteristica che rende necessario gestirne il rinnovo nei processi di lunga esecuzione. La documentazione ufficiale spiega inoltre che il runtime deve essere configurato per utilizzare esplicitamente le credenziali dell’app, evitando il ricorso automatico a quelle di un utente connesso.

Sul piano operativo, questa architettura risulta interessante per chi sviluppa agenti software capaci di intervenire ripetutamente su attività di programmazione, analisi del codice o manutenzione. L’autenticazione non dipende più dalla sessione personale di un dipendente, perciò l’integrazione può essere progettata attorno a un’identità tecnica dedicata. Rimane comunque essenziale verificare che l’app disponga soltanto delle autorizzazioni necessarie e che il suo impiego sia coerente con le regole interne dell’organizzazione.

Controlli amministrativi e implicazioni per le aziende

La gestione economica segue l’organizzazione proprietaria dell’installazione: le richieste vengono attribuite e fatturate a quest’ultima, mentre le politiche sui modelli e i controlli di spesa aziendali continuano ad applicarsi. Gli amministratori possono quindi valutare l’impatto delle integrazioni sui consumi complessivi senza confondere automaticamente il loro utilizzo con quello dei singoli collaboratori.

Per controllare l’attività, GitHub mette a disposizione report CSV sull’utilizzo dei prodotti basati su AI. Il campo app_client_id permette di individuare le richieste associate alle applicazioni e di collegarle alle relative installazioni. Questo elemento offre una base concreta per verifiche interne, analisi dei consumi e attribuzione delle responsabilità.

Gli amministratori devono però considerare anche il perimetro delle autorizzazioni concesse. Un’applicazione approvata può generare costi per l’organizzazione, nonostante il permesso sia indicato come di sola lettura. La valutazione preventiva dovrebbe quindi comprendere finalità, titolarità, permessi richiesti e consumo previsto. Se necessario, l’accesso può essere interrotto sospendendo o disinstallando l’app, tenendo presente che questa scelta può incidere anche sulle altre risorse organizzative alle quali era autorizzata.