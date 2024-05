GitHub Copilot Extensions: linguaggio naturale per sviluppare con un'infinità di soluzioni

L’introduzione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nel mondo dello sviluppo software, ha letteralmente rivoluzionato il modo di lavorare e di concepire i progetti per chi si occupa di programmazione praticamente ogni giorno. GitHub Copilot Workspace, ad esempio, ambisce a innestarsi nell’intero ciclo di vita dello sviluppo di qualsiasi applicazione.

La nota piattaforma di hosting per il controllo di versione e la collaborazione sullo sviluppo software, tuttavia, ha annunciato un’ulteriore entusiasmante novità. GitHub Copilot Extensions vuole essere il fil rouge che collega la piattaforma basata sull’IA con gli strumenti messi a diposizione da un ampio ecosistema di partner tecnologici.

Con Copilot Extensions, gli sviluppatori possono accedere a una vasta gamma di strumenti e servizi di terze parti direttamente dall’interno del loro ambiente di sviluppo integrato (IDE) o dalla piattaforma GitHub, senza dover passare continuamente da un’applicazione all’altra.

Come funziona GitHub Copilot Extensions

Al momento del lancio, i responsabili di GitHub – realtà acquisita tempo fa da Microsoft – hanno annunciato i partner che per ora hanno aderito al progetto Copilot Extensions. Spiccano i nomi di DataStax, Docker, LambdaTest, LaunchDarkly, McKinsey & Company, Microsoft Azure e Teams, MongoDB, Octopus Deploy, Pangea, Pinecone, Product Science, ReadMe, Sentry e Stripe.

Immaginate, per esempio, di essere uno sviluppatore che sta lavorando su un’applicazione che utilizza un database DataStax. Con Copilot Extensions, è possibile chiedere direttamente a GitHub Copilot di interagire con il database, eseguire query e recuperare dati, il tutto utilizzando comandi in linguaggio naturale.

Ancora, supponiamo di lavorare su di un progetto che richiede l’utilizzo della piattaforma cloud Azure. È possibile chiedere a Copilot, per tramite di Copilot Extensions, di ottenere aiuto attivo per il deployment di un’applicazione ossia per la distribuzione e pubblicazione su Azure. Il tutto senza dover consultare documentazione esterna o servirsi di più strumenti software.

Copilot Extensions semplifica enormemente il flusso di lavoro degli sviluppatori, consentendo loro di rimanere concentrati sul codice e sfruttare al massimo le potenzialità del linguaggio naturale.

I principali vantaggi

Un tool avanzato, interamente basato sull’intelligenza artificiale, qual è Copilot Extensions offre vantaggi tangibili. I principali sono i seguenti:

Flusso di lavoro ininterrotto : gli sviluppatori possono rimanere concentrati sul loro IDE o su GitHub, senza essere costretti a servirsi di più applicazioni contemporaneamente.

: gli sviluppatori possono rimanere concentrati sul loro IDE o su GitHub, senza essere costretti a servirsi di più applicazioni contemporaneamente. Integrazione semplificata : l’accesso agli strumenti e servizi di terze parti avviene in modo naturale e semplice, attraverso il linguaggio naturale.

: l’accesso agli strumenti e servizi di terze parti avviene in modo naturale e semplice, attraverso il linguaggio naturale. Aumento della produttività : con Copilot Extensions, gli sviluppatori possono accelerare il loro flusso di lavoro, risparmiando tempo prezioso e avvantaggiandosi di benefici produttivi non indifferenti.

: con Copilot Extensions, gli sviluppatori possono accelerare il loro flusso di lavoro, risparmiando tempo prezioso e avvantaggiandosi di benefici produttivi non indifferenti. Apprendimento facilitato: qualunque programmatore può apprendere e sfruttare al meglio gli strumenti e i servizi di terze parti senza mai abbandonare l’ambiente di sviluppo abituale.

I portavoce di GitHub tendono a rimarcare anche una possibilità in più. Oltre alle estensioni offerte dai partner, gli sviluppatori possono eventualmente creare estensioni private e personalizzate da interfacciare con Copilot. Un vantaggio che consente di integrare gli strumenti interni e le API proprietarie direttamente nell’ambiente di sviluppo, garantendo efficienza e sicurezza.