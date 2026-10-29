La diffusione di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale porta nuove opportunità per sviluppatori e imprese, ma introduce anche vulnerabilità che i controlli tradizionali possono faticare a individuare.

Per affrontare questa sfida, GitHub ha annunciato una nuova funzionalità di analisi del codice dedicata ai sistemi intelligenti e agli agenti software. L’obiettivo è identificare configurazioni rischiose direttamente durante lo sviluppo, prima che le modifiche raggiungano gli ambienti di produzione. La novità si inserisce nella strategia di sicurezza della piattaforma e punta a rendere più visibili i problemi legati all’interazione tra modelli, dati esterni e strumenti operativi. L’annuncio ufficiale descrive un approccio integrato nel flusso di lavoro degli sviluppatori.

Come funziona la scansione di sicurezza per le applicazioni AI

La funzionalità, disponibile in anteprima pubblica, analizza le modifiche proposte nei pull request per individuare rischi specifici delle applicazioni AI. A differenza degli strumenti orientati alle vulnerabilità software convenzionali, il sistema esamina anche i percorsi attraverso cui informazioni non attendibili possono raggiungere un modello dotato di accesso a strumenti, dati o servizi aziendali.

Una delle minacce considerate è la indirect prompt injection, una tecnica nella quale istruzioni malevole vengono inserite in contenuti esterni, come pagine web, documenti o commenti. Quando un agente interpreta tali contenuti senza adeguate protezioni, può essere indotto a compiere operazioni non previste. Il problema diventa particolarmente delicato se il sistema dispone di autorizzazioni che consentono di interagire con risorse riservate.

Il rilevamento riguarda anche i flussi che potrebbero esporre informazioni sensibili o concedere a un agente capacità operative superiori a quelle necessarie. Quest’ultimo rischio viene spesso definito excessive agency e riguarda l’eccessiva autonomia attribuita al software rispetto al compito assegnato.

L’analisi utilizza un approccio basato su modelli linguistici, anziché affidarsi esclusivamente all’analisi statica tradizionale. Questo permette di esaminare schemi di codice e flussi di dati senza le stesse limitazioni linguistiche degli strumenti convenzionali. I risultati vengono presentati direttamente nelle revisioni del codice, accompagnati da indicazioni per intervenire sui problemi individuati.

Disponibilità, limiti e implicazioni per gli sviluppatori

L’attivazione richiede una licenza GitHub Advanced Security ed è prevista su GitHub.com. La funzionalità non è disponibile su GitHub Enterprise Server. Inoltre, deve essere abilitata separatamente rispetto agli altri strumenti di scansione, anche quando questi sono già configurati nell’organizzazione.

È importante distinguere l’individuazione di un rischio dalla sua effettiva eliminazione. Le segnalazioni sono consultive: non impediscono automaticamente l’integrazione delle modifiche nel ramo principale. La revisione umana resta quindi essenziale per verificare la gravità del problema e scegliere l’intervento appropriato. Anche le richieste provenienti da fork e quelle generate da Dependabot sono escluse dalla scansione.

Per le organizzazioni che sviluppano agenti autonomi, il cambiamento suggerisce una revisione più ampia delle pratiche di sicurezza. Non basta verificare che il codice funzioni correttamente: occorre valutare anche quali informazioni può raggiungere il modello, quali operazioni gli sono consentite e come reagisce a istruzioni provenienti da fonti esterne. Per maggiori informazioni, consigliamo di visionare il relativo post sul blog di GitHub.