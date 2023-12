Gli afflussi di criptovalute ai massimi da 18 mesi, trainati da Bitcoin

InQubeta (QUBE), Litecoin (LTC) e Bitcoin (BTC) sono emerse come tre delle migliori criptovalute in cui investire, dato che gli afflussi di criptovalute hanno toccato il massimo da 18 mesi a questa parte, con un volume di 346 milioni di dollari immessi nello spazio grazie alla recente corsa al rialzo di Bitcoin.

InQubeta è un nuovo progetto DeFi che intende rendere più accessibili gli investimenti nell’intelligenza artificiale (AI) creando un modo alternativo per investire in questa tecnologia. L’obiettivo è quello di fornire una soluzione necessaria nel settore degli investimenti, dato che molti investitori non sono in grado di investire con i mezzi tradizionali a causa di barriere all’ingresso come i requisiti di reddito.

Litecoin è una delle prime criptovalute pure e ha registrato una crescita considerevole nell’ultimo mese, prima che una flessione ne portasse via la maggior parte dei guadagni. Bitcoin rimane la criptovaluta più popolare e ha registrato una crescita di oltre il 125% quest’anno.

Migliori criptovalute in cui investire: si prevede un’impennata del 2.290% al momento del lancio di InQubeta (QUBE)

La prevendita di InQubeta ha fatto faville sin dall’inizio, generando oltre 5,6 milioni di dollari di vendite di token e facendo guadagnare ai primi investitori oltre il 130% di profitti. Coloro che aderiscono all’evento sono ora in grado di ottenere un rendimento del 90% prima della fine dell’evento.

InQubeta ha il potenziale per diventare uno dei progetti NFT più popolari nello spazio delle criptovalute grazie al modo inventivo in cui rende più facile investire nell’intelligenza artificiale. Offre un ecosistema di investimento sicuro, trasparente e facilmente accessibile che non prevede i requisiti stringenti di molti canali di investimento convenzionali.

L’intelligenza artificiale è un settore tecnologico in rapida crescita e si prevede che nei prossimi anni causerà enormi sconvolgimenti. Il processo di investimento di InQubeta le consente di svolgere un ruolo di primo piano, visto che in questa tecnologia sono stati investiti oltre 1,5 bilioni di dollari.

Ecco come si presenta il processo di investimento sulla rete di InQubeta:

Le startup di intelligenza artificiale generano i fondi di cui hanno bisogno creando token non fungibili (NFT) che indicano opportunità di investimento. Chiamati anche token ERC20 , svolgono funzioni simili a quelle dei titoli azionari nell’ecosistema

, svolgono funzioni simili a quelle dei titoli azionari nell’ecosistema I token sono quotati sul marketplace NFT e gli investitori possono acquistare i token che ritengono interessanti con QUBE, il token nativo di InQubeta. QUBE può essere acquistato con carte di debito, carte di credito o criptovalute

I token ERC20 vengono trasferiti agli investitori una volta completate le transazioni e possono essere rivenduti sul mercato in qualsiasi momento. Come le azioni, il valore di questi token sale man mano che le startup che li hanno creati aumentano la loro quota sul mercato

Litecoin (LTC) in grado di registrare un’impennata sostanziale dopo un forte calo dei prezzi

Litecoin è stato sviluppato sulla base del protocollo Bitcoin, con modifiche all’hard cap, ai tempi di transazione dei blocchi e all’algoritmo di hashing. Litecoin offre agli utenti commissioni estremamente basse, rendendolo uno dei principali ecosistemi per le microtransazioni.

I prezzi del Litecoin hanno subito un’impennata nel mese di novembre, ma una forte correzione ha riportato i prezzi al livello di inizio mese. Un consistente afflusso di capitali nel settore delle criptovalute dovrebbe spingere i prezzi al rialzo prima della fine dell’anno.

Bitcoin (BTC) non ha ancora smesso di crescere

La corsa al rialzo di BTC è rallentata un po’ nelle ultime settimane, ma i prezzi si sono mantenuti stabilmente al di sopra della soglia dei 37.000 $ grazie alla definizione di un nuovo livello di supporto. È molto probabile che le previsioni secondo cui i prezzi di BTC raggiungeranno i 50.000 $ prima della fine del 2023 diventino realtà, visto il crescente flusso di capitali verso i progetti associati a Bitcoin.

Riepilogo

QUBE, LTC e BTC sono tre delle migliori criptovalute in cui investire in questo momento, perché tutte e tre probabilmente registreranno una crescita considerevole nei prossimi mesi. QUBE probabilmente guiderà il trio nella crescita dei prezzi grazie a fattori come il suo legame con l’intelligenza artificiale e l’enorme afflusso di capitali nel settore.

