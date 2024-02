Gli Airdrop di Jupiter rubano la scena su Solana, Pullix sarà ancora più grande?

L’airdrop di Jupiter ha visto oltre 750 milioni di dollari in token JUP distribuiti agli utenti fedeli. Un evento così imponente ha visto Solana raggiungere 1,14 miliardi di dollari in volume su DEX, superando Ethereum il giorno del drop. L’attenzione si sposta ora verso la presale in corso di Pullix (PLX), con molti che speculano che questo nuovo entrante possa aumentare di 100 volte nel 2024 mentre sconvolge lo status quo.

Jupiter (JUP) Airdrops Ruba la Scena su Solana (SOL)

Jupiter è il più grande DEX sulla blockchain di Solana. Jupiter consente lo scambio di qualsiasi token Solana con un altro con commissioni estremamente basse e velocità di transazione rapide. Recentemente, Jupiter ha attirato grande attenzione per l’airdrop del suo token nativo, JUP.

Il programma di airdrop su Jupiter era unico perché premiava gli utenti proporzionalmente a quanto tempo avevano usato Jupiter e se avevano utilizzato tutte le funzionalità della piattaforma. Un tale modello ha premiato gli utenti fedeli e attivi più di tutti, con alcuni individui che hanno ricevuto quantità di token JUP che cambiano la vita.

L’airdrop si è verificato il 31 gennaio per concludere la campagna “Jupuary” di Jupiter, una serie di eventi che hanno avviato un nuovo capitolo nell’ecosistema di Jupiter. Un miliardo di token della fornitura circolante totale di 1,35 miliardi sono stati distribuiti agli utenti, con i restanti 350 milioni tenuti nel launchpool e per scopi LP.

L’airdrop ha aiutato a incrementare il volume di DEX di Solana, con oltre 1,14 miliardi di dollari in transazioni in quel solo giorno. Questo volume ha superato il volume di DEX di Ethereum e ha mostrato la crescente popolarità e il potenziale di Solana come piattaforma per applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi).

Solana ha mantenuto il 100% di uptime durante l’airdrop, il che significa che la rete è stata attiva senza interruzioni per 341 giorni consecutivi. L’uptime basso era precedentemente un problema significativo per Solana, ma sembra che il team abbia risolto tutti i problemi.

Previsione del Prezzo di JUP per il 2024

Il prezzo di JUP è partito da $0,41 prima di salire a un picco di $0,81 il giorno dell’airdrop. Sebbene sia ritracciato a circa $0,56, il prezzo attuale di $0,62 mostra che JUP sta iniziando a salire verso il segno di $1,00.

Alcuni esperti prevedono che JUP potrebbe raggiungere un prezzo di $3 o più nel 2024. Questa previsione si basa sull’aumento dell’adozione di Solana e delle sue applicazioni DeFi, con Jupiter che funge da punto di ingresso per molti utenti nell’ecosistema Solana.

Il prezzo attuale rappresenta una capitalizzazione di mercato di $850 milioni e una valutazione completamente diluita (FDV) di $6,29 miliardi. Vale la pena considerare che il principale Ethereum DEX, Uniswap, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di picco di $22,50 miliardi nel maggio 2021. JUP deve salire di 26,38 volte a $16,69 per eguagliare quella cifra.

Pullix (PLX) Sarà Ancora Più Grande?

Pullix è una piattaforma di trading ibrida rivoluzionaria che mira a unire il meglio dei mondi centralizzato e decentralizzato. Affrontando i problemi di liquidità degli scambi DeFi, eliminando gli aspetti negativi della fiducia degli scambi centralizzati e fornendo premi ai trader attivi, Pullix mira a diventare la piattaforma prediletta per tutti i tipi di trader.

Pullix garantisce che gli utenti mantengano la piena custodia dei loro asset non memorizzando mai le chiavi sulla loro piattaforma. Infatti, gli utenti possono fare trading in modo anonimo su una gamma di asset e derivati senza fornire informazioni personali.

Pullix affronta i problemi di liquidità in due modi. Primo, la piattaforma incentiva gli utenti ad aggiungere liquidità offrendo ricompense generose per lo staking. Secondo, la piattaforma integra fornitori di liquidità di grado istituzionale per eseguire le operazioni tramite un libro ordini fuori catena per garantire l’esecuzione degli scambi veloce e affidabile.

Token PLX

L’airdrop di Jupiter ha catturato l’immaginazione dell’ecosistema Solana distribuendo token gratuiti a un vasto pubblico per favorire l’adozione. Pullix mira a portare questo concetto ancora più lontano integrando profondamente il token PLX nel tessuto dell’esperienza di trading.

Il modello innovativo “Trade-to-Earn” di Pullix premia i trader con token PLX in base al volume e alla frequenza dei loro scambi. Le ricompense provengono dal meccanismo di condivisione dei ricavi trasformando Pullix da una piattaforma orientata al profitto a una guidata dalla community.

C’è una fornitura fissa di token PLX per mantenere la scarsità della valuta e prevenire l’inflazione. Inoltre, il team di Pullix brucerà frequentemente token PLX per diminuire l’offerta circolante e aumentarne il valore nel tempo.

Consentendo ai detentori di token di trarre profitto dai ricavi giornalieri dello scambio e guadagnare un reddito passivo fisso, Pullix sta creando una proposta convincente che potrebbe superare l’entusiasmo iniziale generato dall’airdrop di JUP.

È facile vedere come Pullix sia riuscito a raccogliere più di 4,8 milioni di dollari finora durante la presale in corso. Con Pullix ora nelle ultime due fasi della sua presale, c’è un’opportunità limitata nel tempo per gli investitori di acquisire token scontati a soli $0,10 prima che inizi la scoperta del prezzo.

Pullix è previsto per il lancio nei prossimi 30 giorni ma ha già attirato più di 15.000 utenti pre-registrati. Sarà interessante vedere come questo numero cresca man mano che più persone diventano consapevoli delle innovative funzionalità di trading e degli incentivi finanziari che Pullix ha da offrire.

Per ulteriori informazioni riguardo la presale di Pullix vedere i link sottostanti: