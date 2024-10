Gli smartphone Xiaomi da comprare al Festa delle Offerte Prime 2024

Tra i produttori più interessanti durante questa Festa delle Offerte Prime di Amazon di ottobre c’è sicuramente Xiaomi con diversi smartphone in sconto. Come si può vedere in basso, l’elenco è molto pieno di smartphone eccezionali, sia tra quelli più costosi che tra quelli molto più accessibili.

Xiaomi sbanca durante la festa delle offerte: ecco i migliori smartphone

Il top della gamma Redmi Note è il 13 Pro. Questo smartphone ha un display da 6,79 pollici AMOLED e una fotocamera da 200 MP. Le sue caratteristiche sono davvero ottime, soprattutto grazie al processore e alla batteria da 5000 mAh. Il prezzo è altrettanto vantaggioso in quanto cala da 399,90 € a soli 279,90 €.

Con il suo display da 6,79 pollici e la fotocamera principale da 108 MP, lo Xiaomi Redmi 13 è uno dei prodotti più acquistati durante questi giorni. A bordo ci sono 256 GB di memoria e 8 GB di memoria RAM con una batteria da 5.030 mAh. Il prezzo in sconto dell’11% è di 159,90 €.

Intramontabile e anche questa volta disponibile ad un prezzo eccezionale, ecco lo Xiaomi Redmi Note 11S. Questo smartphone, dotato di display AMOLED da 6,43 pollici in full HD+, ha una batteria da 5000 mAh e una fotocamera da 108 MP, tutto per soli 129,90 €.

Il prodotto del momento è sicuramente lo Xiaomi 14T. Con la sua tripla fotocamera Leica, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, è il prodotto ideale. C’è anche una promozione fino al 31 ottobre: chi lo acquista può ricevere in regalo un tablet Redmi e un caricatore da 120 W del valore di 329,90 €. Il prezzo è in esclusiva su Amazon è di 649,90 €.