Meta si prepara a lanciare Hypernova, smart glasses successori dei Ray-Ban

Gli smart glasses Meta Ray-Ban sono stati uno dei pochi prodotti di questo mercato ad avere un reale successo per quanto concerne vendite e apprezzamento degli utenti.

I risultati confortanti stanno spingendo la compagnia verso la produzione di un altro modello, capace di offrire funzionalità ancora più avanzate. Questo è quanto sostiene Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che ha parlato di un prodotto in fase di sviluppo con il nome in codice Hypernova.

Per Gurman, questi nuovi occhiali intelligenti non saranno economici: si parla di un costo tra i 1.000 e i 1.400 dollari, nettamente superiore rispetto ai Meta Ray-Ban.

Hypernova proporrà un dock delle app molto familiare per i possessori di iPhone

Le motivazioni di un prezzo così elevato sono da ricercare nella tecnologia che l’azienda intende utilizzare per questo prodotto. Si parla di un pannello monoculare, posizionato nel quadrante inferiore destro della lente destra. A differenza degli occhiali AR esistenti (come Even Realities G1), il possessore dovrà guardare verso il basso per visualizzare la sovrapposizione digitale anziché verso l’alto.

Secondo quanto sostenuto dal giornalista, queste informazioni riguardano la prima versione di Hypernova, con una versione successiva (a quanto pare riservata per l’uso sportivo) che offrirà schermi su entrambi i lati.

Bloomberg parla di smart glasses che mostrano una sorta di dock delle app, un po’ come avviene su iPhone e MacBook, da cui l’utente può attingere per sfruttare le potenzialità del dispositivo. Alcune app preinstallate includono una fotocamera, una galleria dei media e una mappa.

Gli occhiali intelligenti probabilmente si sincronizzeranno con il telefono, proiettando le notifiche in arrivo da vari servizi di messaggistica. Gli utenti saranno in grado di navigare in questi servizi tramite controlli touch capacitivi sul lato degli occhiali o gesti delle dita attraverso il braccialetto neurale di Meta.