Apple: ufficiali i nuovi MacBook Air 13" e 15" con il potentissimo chip M3

Oggi è il giorno della presentazione dei nuovi MacBook Air con il potente processore proprietario M3. Il livello delle performance dei celebri notebook di Apple aumenta nettamente, con un sensibile miglioramento anche in termini di consumo energetico. All’incredibile design leggero e sottile che contraddistingue i MacBook Air da 13 e da 15”, si abbina questa volta una potenza ancor più sorprendente in grado di fornire all’hardware quello sprint in più senza tralasciare le altre caratteristiche.

Da ricordare infatti che entrambi i modelli sono contraddistinti da un design silenzioso senza ventola, da speaker e microfoni di livello professionale e anche da un’innovativa sigillatura nel processo di anodizzazione che rende l’estetica unica nel suo genere. Le linee sono state conservate ed infatti esteticamente non c’è nessun tipo di miglioramento.

La ricarica MagSafe rapida consente di tenere sempre pronto il proprio MacBook Air, peraltro in maniera sicura: nel caso in cui qualcuno dovesse inciampare nel cavo, quest’ultimo si staccherà immediatamente dal computer senza trascinarlo al suolo. Per quanto riguarda gli ordini, partono già da oggi con disponibilità a partire da venerdì 8 marzo.

Grazie al nuovo M3, i MacBook Air di Apple prendono il volo

L’integrazione del nuovo processore all’interno dei MacBook Air, concede prestazioni superiori e nuove capacità. Il nuovo M3 è dotato di una potente CPU 8-core, di una GPU fino a 10-core e ed è in grado di supportare fino a 24 GB di memoria unificata. Con queste prerogative, i nuovi MacBook Air sono fino al 60% più veloci rispetto ai modello con M1 e fino a 13 volte più scattante del modello MacBook Air più veloce con processore Intel.

A beneficiarne e ovviamente ovviamente anche la batteria che arriva addirittura a 18 ore di autonomia, guadagnando dunque 6 ore in più rispetto al modello con chip Intel.

Tornando al processore M3, l’utente nota una velocità eccezionale soprattutto soprattutto durante l’editing. La potentissima GPU supporta inoltre il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware. È così che vengono fuori effetti di luce, riflessi e ombre ancor più precisi, offrendo di conseguenza un’esperienza gaming molto realistica. I nuovi notebook offrono anche il più recente media engine con supporto per la decodifica AV1: aumentano quindi l’efficienza e la qualità video in streaming.

Grande miglioramento anche nel lavoro sui fogli di calcolo Excel con una velocità che aumenta aumenta del 35% in più rispetto al modello con M1. Il paragone con un computer portatile dotato di processore Intel Core i7 è incredibile: un MacBook Air con M3 garantisce prestazioni fino a due volte più rapide e una navigazione sul web che arriva fino al 50% di velocità in più.

In termini di intelligenza artificiale non ci sono dubbi: sono questi i portatili migliori. Il chip M3 include infatti il Neural Engine 16-core più efficiente. Ad affiancarlo ecco gli acceleratori nella CPU e nella GPU che velocizzano nettamente il machine learning on device, rendendo il MacBook Air il miglior portatile consumer al mondo in merito all’AI.

Prezzi e disponibilità

I nuovi MacBook Air con chip M3 di Apple stanno disponibili da venerdì 8 marzo con gli ordini che partono oggi 4 marzo tramite il sito ufficiale. I prezzi partono da 1349 € per il modello da 13″ e da 1649 € per il modello da 15″.