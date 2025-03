MacBook Air M4 impossibilitati a scaricare macOS 15.4, ecco il problema

Gli utenti stanno incontrando dei problemi con i loro nuovi MacBook Air con chip M4. Stando a quanto riportato, ci sarebbero alcune difficoltà nell’installazione di macOS 15.4 Release Candidate, lanciato alcuni giorni fa. Improvvisamente gli utenti si ritrovano di fronte ad un errore generico che blocca il processo di aggiornamento. Il messaggio recita: “macOS non può essere scaricato. Assicurati di essere connesso a Internet e riprova, oppure contatta il supporto Apple”. Purtroppo non c’è alcun problema riguardante la connessione.

Tutto partirebbe da Apple: il problema è del gigante di Cupertino che secondo quanto riferito non avrebbe ancora reso disponibile la chiave di decrittazione necessaria per autorizzare l’installazione del nuovo sistema operativo sui dispositivi M4. Un passaggio cruciale, poiché tutti gli aggiornamenti vengono cifrati da Apple e richiedono una verifica server-side prima di poter essere applicati.

Il problema non riguarda solo i MacBook Air con chip M4, ma anche alcuni modelli di Mac Studio con M4 Max o M3 Ultra, che mostrano lo stesso identico errore. Tuttavia, i dispositivi che già eseguivano la beta 4 di macOS 15.4sembrano aggiornarsi regolarmente alla Release Candidate.

Attualmente non esiste una soluzione temporanea: chi ha appena acquistato un MacBook Air con M4 e non aveva installato versioni beta, deve attendere che Apple sistemi la questione. Nessuna difficoltà invece per i modelli precedenti o per chi ha già il sistema in beta.

Il disguido arriva in un momento delicato, con molti utenti curiosi di testare le novità di macOS Sequoia, attese proprio con la versione 15.4. La Release Candidate, ricordiamo, è una build praticamente definitiva, molto simile a quella che arriverà in versione pubblica, e include tutte le funzionalità principali previste dall’aggiornamento ufficiale.

Apple non ha ancora commentato ufficialmente, ma è probabile che stia già lavorando per rendere disponibile la chiave di sblocco e permettere l’installazione nei prossimi giorni.