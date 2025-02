Gmail: addio a SMS per autenticazione, si passa ai codici QR

Google sta per cambiare in modo radicare il modo in cui gli utenti Gmail possono proteggere i propri account.

La compagnia sta infatti pianificando l’addio dei classici SMS da inviare nel contesto dell’autenticazione a due fattori (2FA) optando invece per passkey e codici QR. Secondo quanto sostenuto da Google, l’adozione di SMS per 2FA sta diventando sempre più problematico, con i cybercriminali che sembrano aver preso le misure rispetto a questi sistemi di protezione.

Il responsabile delle relazioni pubbliche per la sicurezza e la privacy di Google Ross Richendrfer, intervistato dal sito CNET, ha confermato le intenzioni dell’azienda.

Per Richendrfer, Google ha intenzione di andare oltre alle password, abbandonando anche gli SMS per l’autenticazione. Nei prossimi mesi, secondo lo stesso, Google andrà a rivedere in modo approfondito i sistemi di verifica dei numeri di telefono, avviando l’introduzione dei già citati QR code.

Addio SMS, benvenuti codici QR e passkey: l’iniziativa di Google non è isolata

Alcuni casi, in cui il codice presente in un SMS veniva intercettato da cybercriminali, è un’eventualità che il colosso di Mountain View vuole contrastare con tutte le sue energie.

Richendrfer ha affermato che l’utilizzo dei codici QR ridurrà i rischi di phishing, ridurrà l’abuso globale degli SMS e renderà gli utenti meno dipendenti dai loro operatori telefonici.

Google, che già dal 2017 aveva palesato un desiderio di cambiamento in questo contesto, non è l’unica azienda ad abbandonare gli SMS per 2FA. L’anno scorso, Evernote ha rimosso gli SMS dal suo servizio e l’app di messaggistica sicura Signal li ha eliminati nel 2022. Anche X, Apple e Microsoft hanno gradualmente evitato questo canale di comunicazione.

Un trend che, con tutta probabilità, porterà al disuso in favore di altre soluzioni come app specifiche o come i suddetti codici QR.