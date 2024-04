Gmail, aggiornamento: evitare le mail SPAM sarà molto più facile

Siete anche voi alle prese con una casella di posta elettronica estremamente disordinata e che necessiterebbe di qualche accorgimento in più? State tranquilli, a quanto pare Gmail sta testando una novità che potrebbe essere d’aiuto. Il celebre client per le e-mail infatti è in procinto di introdurre un nuovo aggiornamento con un filtro che offrirà una grande comodità agli utenti.

Coloro che sono molto precisi nella gestione della loro casella di posta, saranno estremamente contenti di poter avere un filtro che andrà ad isolare tutte quelle fastidiose mail promozionali. Diventerà quindi più semplice raggiungere il tanto agognato numero “0” in corrispondenza della posta da leggere.

È vero allo stesso tempo che i filtri smart già esistenti all’interno di Gmail sono di grande aiuto per gestire la posta. Il nuovo filtro “Iscrizioni” in arrivo però offrirà quel quid in più per consentire un controllo ancora più minuzioso. Le prime tracce dell’aggiornamento sono state trovate proprio durante gli ultimi giorni analizzando i codici sorgente.

Gmail si prepara a dare una sistemata alla vostra casella mail: ecco il filtro “Iscrizioni”

Sarà situato all’interno della barra laterale per quanto riguarda l’applicazione Android, sotto la voce “Etichette”. Il nuovo filtro che gestisce le varie iscrizioni alle newsletter e tanti siti di cui spesso si dimentica l’esistenza, riuscirà a dare una riordinata alla casella di posta.

Stando a quanto trovato all’interno del codice analizzato, il nuovo filtro garantirà una classifica in base alla frequenza delle e-mail. Su Gmail dunque verranno identificati molto prima gli spam, includendo anche un pulsante utile per annullare l’iscrizione direttamente all’interno del filtro stesso.

Chi ha avuto a che fare già con la funzionalità, disponibile per una serie limitata di sviluppatori in beta, riferisce che non funziona ancora bene. Su Gmail infatti compare un annuncio pop-up che parla della fase iniziale.

Chiunque sia solito iscriversi alle mailing list, di certo non vedere l’ora di assaporare questa funzionalità, anche se non si sa con precisione quando arriverà.