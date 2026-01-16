Gmail: come funziona il cambio dell'indirizzo email

Una delle regole non scritte dell’universo dei servizi Google sembrava intoccabile: una volta creato un indirizzo @gmail.com, quello restava per sempre. Avevamo già anticipato l’avvio della storica novità ma da oggi è proprio Google a presentarla: l’azienda di Mountain View ha infatti confermato ufficialmente l’introduzione di una funzione che consente di modificare il proprio indirizzo Gmail personale, mantenendo invariato l’account sottostante ovvero la sua configurazione, le preferenze e i contenuti.

Si tratta di un aspetto rilevante, non tanto dal punto di vista tecnico, quanto da quello identitario e gestionale, perché interviene su un elemento che per molti utenti coincide con la propria presenza digitale da anni, se non da decenni.

Un cambiamento storico per gli account Gmail personali: possibile modificare il nome utente

Fino a oggi, la possibilità di cambiare indirizzo email Gmail era riservata quasi esclusivamente agli account aziendali o scolastici gestiti tramite Google Workspace. Gli utenti con un account personale Gmail, invece, erano vincolati all’indirizzo scelto in fase di registrazione, spesso creato in giovane età o in contesti poco formali.

Con il nuovo aggiornamento delle impostazioni dell’account, Google introduce la possibilità di sostituire l’indirizzo principale @gmail.com con uno nuovo, senza dover creare un account da zero e senza perdere dati, cronologia o servizi collegati. L’azienda precisa tuttavia che la funzione è in fase di rilascio graduale, quindi non ancora disponibile per tutti gli utenti.

Cosa succede realmente quando si cambia indirizzo Gmail

Dal punto di vista strutturale, non viene creato un nuovo account. Il profilo Google resta lo stesso, con lo stesso ID interno, le stesse impostazioni di sicurezza e l’accesso invariato a tutti i servizi, da Drive a YouTube.

L’indirizzo precedente non è eliminato, ma diventa un alias, ovvero un indirizzo alternativo associato allo stesso account. Questo comporta alcune conseguenze importanti:

Le email inviate al vecchio indirizzo continuano ad arrivare regolarmente.

È possibile accedere ai servizi Google sia con il nuovo che con il vecchio indirizzo.

Tutti i dati esistenti, incluse email archiviate, foto, messaggi e documenti, restano invariati.

In pratica, il cambio di indirizzo è più simile a una ridenominazione dell’identità email che a una vera e propria migrazione.

Limiti, vincoli e prevenzione degli abusi

Google ha introdotto precise restrizioni per evitare un uso improprio della funzione. Dopo aver cambiato indirizzo Gmail, non è possibile crearne altri per lo stesso account per i successivi 12 mesi. Inoltre, il nuovo indirizzo non può essere eliminato manualmente.

È comunque consentito tornare all’indirizzo precedente, proprio perché quest’ultimo rimane registrato come alias. Una scelta che mostra chiaramente l’intenzione di Google di offrire flessibilità senza trasformare l’account personale in una piattaforma di gestione multipla di identità email.

Perché la funzione di cambio del nome utente Gmail è davvero utile

L’utilità pratica della novità ha a che fare soprattutto con gli ambiti familiari e professionali. Molti account sono stati creati anni fa con nomi poco seri, soprannomi o riferimenti personali non più adeguati a contesti lavorativi, istituzionali o pubblici. Fino a oggi, l’unica alternativa era creare un nuovo account, con tutte le complessità legate alla migrazione dei dati.

Ora, invece, è possibile correggere, semplificare o rendere più professionale il proprio indirizzo Gmail, mantenendo intatta l’intera infrastruttura digitale costruita nel tempo. Semmai, il problema sarà trovare un’email libera ovvero un username Gmail che contenga ad esempio solo il proprio nome e cognome. Le molteplici omonimie fanno sì che trovare un nome utente “pulito” su Gmail sia ormai un’impresa.

Come verificare se la funzione è disponibile

La modifica dell’indirizzo Gmail si gestisce dalla sezione dedicata all’email dell’account Google. Se l’opzione non è visibile Informazioni personali, Email, Email dell’account Google, non fosse visibile nella pagina dedicata, significa semplicemente che l’account non è ancora stato raggiunto dalla novità.

Google stessa sottolinea che la disponibilità è progressiva e non dipende da impostazioni errate o limitazioni imposte dall’utente.