GNOME 45.3: nuovo update corregge bug e include migliorie

GNOME Project ha annunciato GNOME 45.3. Si tratta del terzo aggiornamento dell’ultima serie di ambienti desktop GNOME 45 “Riga” che correggere bug e aggiungere alcune migliorie al sistema. L’update introduce una nuova versione (45.3) della finestra Mutter e del gestore composito che potenzia EGLStream, un motore che trasferisce in modo efficiente una sequenza di fotogrammi di immagine da un’API all’altra, con driver grafico proprietario di NVIDIA. Mutter 45.3 corregge anche la gestione della modalità relativa per tablet e aggiunge il supporto per la syncing geometry solo quando una finestra è mappata. Inoltre, migliora la selezione grazie alle modifiche della trasformazione in modo che la selezione effettiva venga rinviata al massimo una volta per fotogramma e, pertanto, si applica a tutti i dispositivi di puntamento, che consentono di attivare il repick in modo più generico. La versione Mutter 45.3 migliora anche il supporto del client Wayland e risolve bug secondari.

GNOME 45.3: le altre novità dell’aggiornamento

L’app Impostazioni (GNOME Control Center) permette ora di condividere reti WPA3 (SAE) in modo più semplice e sicuro, usando un codice QR. Il nuovo update include anche GNOME Shell 45.3. Questo permette di utilizzare qualsiasi tasto Enter (sul tastierino numerico o sulla tastiera principale) per acquisire uno screenshot, ma anche una migliore formattazione degli errori di estensione. Un’altra novità riguarda l’app GNOME Maps, anch’essa aggiornata alla versione 45.3 per correggere un bug che in alcuni casi impediva la visualizzazione del browser POI. Lo stesso vale per GNOME Software, che ora riconosce i collegamenti nelle descrizioni degli aggiornamenti dei pacchetti, carica le pagine delle categorie molto più velocemente e non solo.

Nella versione GNOME 45.3 è incluso anche il browser Web Epiphany (GNOME Web) 45.2. Questa versione comporta anch’essa la risoluzione di alcuni bug e miglioramenti per quanto riguarda l’opzione di sincronizzazione e la memoria. L’aggiornamento GNOME 45.3 include lo screen reader Orca 45.2. Questo presenta una correzione per un bug che causava il blocco degli utenti nella barra dei menu durante la navigazione con il cursore. Sono stati migliorati il visualizzatore di immagini Eye of GNOME 45.2 con appdata aggiornati e Rygel 0.42.5 media server con correzioni per un problema con i dispositivi che non supportano il protocollo DLNA 1.51. Infine, è stato risolto un problema con i dispositivi Raumfeld che non supportano il formato file OGG. L’aggiornamento GNOME 45.3 arriverà presto nei repository software stabili delle distribuzioni GNU/Linux. Al momento è già disponibile nelle distribuzioni Fedora Linux 39 e Arch Linux.