GNOME 47.2 rilasciato con varie correzioni di bug e miglioramenti

GNOME Project ha annunciato la disponibilità ufficiale di GNOME 47.2, che introduce correzioni di bug e miglioramenti. Questo aggiornamento migliora anche l’accessibilità del toggle delle Impostazioni rapide della retroilluminazione della tastiera, evita stalli della CPU su GPU NVIDIA secondarie con monitor collegati direttamente, garantisce che gli eventi frame vengano inviati per le superfici del cursore e imposta come predefinito thread elevato anziché priorità in tempo reale per thread KMS.

GNOME 47.2 corregge anche il trascinamento del touchscreen nelle sessioni Wayland. Migliora poi il supporto del cursore quando si utilizzano monitor virtuali e aggiorna immediatamente il cursore quando si inizia a trascinare una finestra. L’update corregge poi X11 massimizzato quando si utilizza il ridimensionamento nativo di Xwayland e risolve un problema riguardante lo schermo vuoto nelle sessioni remote headless. Questa versione corregge poi il tracciamento del cursore nella lente di ingrandimento di GNOME Shell. Anche il GNOME Settings Daemon è stato aggiornato per gestire in modo più elegante upower non funzionante. Infine, corregge possibili letture non valide se la retroilluminazione non riesce a inizializzarsi.

GNOME Software 47.2 include correzioni per gli aggiornamenti di distribuzione quando si usa una certa versione di PackageKit e un crash che si verificava durante la disinstallazione di un’app Snap. Rende inoltre la finestra di dialogo di disinstallazione più adattabile per schermi piccoli e preferisce i dati Appstream da swcatalog anziché dalle directory app-info. GNOME Control Center 47.2 ha ricevuto pannelli Accessibilità, Aspetto, App, Colore, Reti mobili, Mouse e Stampanti aggiornati. Infine, GNOME Initial Setup ha ricevuto miglioramenti alla pagina del fuso orario per non elencare più voci duplicate per alcune città.

GNOME 47.2 risolve un crash di Epiphany durante il caricamento degli URL di Global Protect. Inoltre, include una correzione per la finestra di dialogo del report sulla privacy quando nessun tracker è bloccato. GNOME Text Editor 47.2 elimina invece i caratteri di escape degli URI per i suggerimenti per migliorarne la leggibilità. Sostituisce poi extend_selection per la pressione multipla del mouse per evitare alcuni casi limite lenti nei file JSON minimizzati. Inoltre, l’update corregge il salvataggio con nome quando si utilizzano URI admin:// e blocca la codifica del documento durante il caricamento di un file. Lo screen reader Orca 47.2 ha ricevuto miglioramenti per LibreOffice. che ora annuncia le modifiche ai fogli di calcolo di Calc. Su GNOME Web, lo screen reader segnala poi gli stati “obbligatorio” e “non valido” negli input di password.

L’app GNOME Maps 47.2 ha ricevuto una correzione per un bug in cui lo zoom veniva reimpostato a 0. Ciò accadeva quando si apriva un geo: URI che non specificava un livello di zoom esplicito. Infine, app come GNOME Music, Totem e GNOME Remote Desktop hanno ricevuto traduzioni aggiornate e varie correzioni di bug. Per saperne di più è possibile consultare la pagina con il changelog completo della versione, pubblicata sul sito ufficiale. Gli utenti potranno aggiornare GNOME 47.2 non appena i pacchetti arriverà nei repository software stabili della propria distribuzione.