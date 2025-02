GNOME lancia nuovo sito web con design rinnovato

GNOME Project ha lanciato un nuovissimo sito web, che offre un aspetto completamente rinnovato. La visione aggiornata evidenzia minimalismo, semplicità e accessibilità, idee che il progetto abbraccia pienamente. La visione rinnovata evidenzia anche l’ecosistema di GNOME, tra cui GNOME Circle, un programma di certificazione e tutoraggio per app ben progettate e realizzate per la piattaforma GNOME, e Flathub, l’app store Linux in cui gli utenti possono accedere a una pletora di applicazioni di terze parti compatibili con GNOME. Tutto sembra elegante, minimalista e ben organizzato, senza alcun cenno di confusione. Il nuovo design appare appariscente e moderno. È più spazioso e vivace, ha un’intestazione semplificata, sfrutta la tipografia in modo più efficace, presenta un’animazione semplice ma efficace e altro ancora.

La documentazione di sviluppo e le linee guida di progettazione hanno le loro sezioni dedicate con i link pertinenti. Inoltre, vi è una sezione che mostra un elenco di organizzazioni di supporto (tra cui Canonical) per sottolineare il ruolo chiave che GNOME svolge nel più ampio panorama Linux.

GNOME: rinnovati anche favicon e slogan di benvenuto

Tra le novità più evidenti vi è lo slogan di benvenuto: “Una piattaforma informatica indipendente per tutti“. Per un utente alle prime armi, questa frase potrebbe sembrare uno slogan di marketing generico piuttosto che una spiegazione chiara di cosa sia effettivamente GNOME. Per fare un rapido paragone, lo slogan di benvenuto di KDE è “Il desktop di nuova generazione per Linux“. Questo non lascia spazio a confusione: si capisce subito cosa ti viene offerto. Un’altra cosa che salta subito all’occhio è la favicon nella scheda del browser. Il progetto ha abbandonato la tradizionale impronta, segno riconoscibile di GNOME, in favore di un nuovo design geometrico (non meglio definito).

La nuova homepage trasmette meglio la personalità dinamica e incentrata sull’utente di GNOME rispetto alla precedente versione. Il nuovo sito web raggiunge l’equilibrio ottimale tra stile e sostanza. Gli utenti che hanno intenzione di esplorare il nuovo sito (e magari imparare un po’ di più su GNOME), possono consultare la pagina ufficiale del progetto.