GNU Linux-Libre 6.13: kernel ottiene una nuova versione

Il progetto GNU Linux-libre ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale del kernel GNU Linux-libre 6.13. Si tratta della nuova versione del kernel dedicata agli utenti che cercano il 100% di libertà per i loro computer GNU/Linux e per gli amanti del free software. Basato sulla serie di kernel Linux 6.13 appena rilasciata, il kernel GNU Linux-libre 6.13 rimuove sei nuovi driver, tra cui rtw8812a, rtw8821a, bmi270, aw88081, ntp8835 e ntp8918. Inoltre, rimuove nomi di blob assortiti nei file devicetree (.dts) nuovi e aggiornati che sono richiesti o caricati.

Questa versione aggiorna anche il deblobbing per i driver touchscreen wilc1000, rt1320, sh4-siu, ivpu, btnxpuart, adreno, r8169 e x86. Inoltre, il nuovo kernel rimuove la logica per la pulizia per i driver rtl8192e, rtl8712, vt6656 e ti-st, poiché sono stati rimossi a monte. Inoltre, GNU Linux-libre 6.13 modifica la documentazione cs35l56, che è stata aggiunta a monte dopo rc7, per rimuovere le raccomandazioni sull’installazione di blob, che non sarebbero applicabili a GNU Linux-libre.

GNU Linux-Libre 6.13: pubblicato artwork della nuova versione del kernel

Come già accennato, il kernel GNU Linux-libre è rivolto agli amanti della libertà del software e ai puristi di Linux che vogliono costruire un computer GNU/Linux libero al 100% senza alcun driver o codice proprietario. Inoltre, il progetto ha pubblicato il nuovo artwork per la milestone GNU Linux-libre 6.13-gnu, con l’ormai celebre pinguino azzurro. Gli utenti interessati, possono già scaricare i tarball compressi del kernel GNU Linux-libre 6.13 dal sito web ufficiale di Linux-libre. Inoltre, sono disponibili anche i pacchetti binari ready to use per distribuzioni basate su Debian (DEB) e Red Hat (RPM). Il download può anche essere effettuato dai siti web del progetto Freesh e RPM Freedom. Il kernel GNU Linux-libre può essere installato su praticamente qualsiasi distribuzione GNU/Linux insieme o in sostituzione del kernel standard.