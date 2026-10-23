GNU Taler si prepara a operare in Europa: come funziona il denaro digitale

Pagare online senza permettere all’intermediario finanziario di ricostruire ogni acquisto, ma lasciando alle Autorità la possibilità di verificare gli incassi dei commercianti. È l’idea alla base di GNU Taler, il sistema di pagamento elettronico open source che si prepara a entrare nel mercato dell’euro attraverso la costituzione di una nuova società in Germania. Il progetto ha annunciato la nascita della società Taler Operations AG, con sede a Bochum, che avrà il compito di ottenere l’autorizzazione necessaria per emettere moneta elettronica e gestire pagamenti in euro.

La novità arriva dopo tre anni di lavoro nell’ambito di NGI TALER, iniziativa sostenuta dall’Unione Europea per sviluppare un’alternativa ai circuiti di pagamento tradizionali, capace di coniugare riservatezza, verificabilità delle transazioni e software libero. GNU Taler non nasce come criptovaluta e non richiede una blockchain: utilizza strumenti crittografici per trasferire valore attraverso token digitali che rappresentano denaro reale, depositato presso un operatore autorizzato.

L’annuncio del 23 ottobre 2026 segna una svolta importante; prima di accettare pagamenti in euro, tuttavia, la nuova società dovrà ottenere una licenza dalla BaFin, l’Autorità tedesca di vigilanza finanziaria. Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione, gli sviluppatori potranno indicare una data per il lancio commerciale.

Come funziona GNU Taler e perché protegge la privacy

Il funzionamento di GNU Taler riprende alcuni principi del contante fisico, trasferendoli nell’ambiente digitale. Un utente converte una somma di denaro tradizionale in token elettronici, che conserva nel proprio wallet: quando effettua un acquisto, il portafoglio utilizza i token necessari e il commerciante riceve una prova crittografica del pagamento.

GNU Taler utilizza le firme cieche (blind signatures), una tecnica crittografica che consente all’emittente di firmare un token senza conoscere le informazioni necessarie a collegarlo, in seguito, allo specifico prelievo effettuato dal cliente.

In pratica, l’operatore conosce l’origine dei fondi al momento della conversione, ma non può associare i singoli token spesi agli acquisti del loro proprietario. Il commerciante, invece, presenta i pagamenti ricevuti all’operatore per ottenere il controvalore in moneta bancaria.

Ne deriva un’asimmetria della tracciabilità: il protocollo protegge la riservatezza del consumatore, mentre conserva informazioni sugli incassi del beneficiario. Le Autorità possono quindi verificare i flussi finanziari commerciali senza imporre una registrazione centralizzata di tutte le abitudini di acquisto dei cittadini.

Un negozio online può comunque conoscere nome e indirizzo di spedizione del cliente; cookie, account personali e altri identificatori possono permettere di collegare un acquisto a una persona. GNU Taler protegge specificamente le informazioni elaborate dal sistema di pagamento; non elimina qualsiasi forma di tracciamento effettuata dai servizi commerciali.

Da Richard Stallman alla sperimentazione svizzera

GNU Taler affonda le proprie radici nel progetto GNU, avviato nel 1983 da Richard Stallman per promuovere software che gli utenti possano eseguire, studiare, modificare e condividere liberamente. L’applicazione di questi principi ai pagamenti elettronici risponde a un problema preciso: l’espansione dei pagamenti digitali rischia di rendere osservabili operazioni economiche che, con il contante, rimarrebbero private.

Il 26 maggio 2025, durante un incontro al Politecnico di Milano, Richard Stallman aveva dedicato ampio spazio proprio a GNU Taler, sottolineando come privacy individuale e obblighi fiscali non debbano necessariamente entrare in conflitto. Ne avevamo parlato nell’approfondimento Richard Stallman presenta GNU Taler: pagamenti digitali sicuri e rispettosi della privacy, illustrando anche il ruolo dei token crittografici e delle garanzie finanziarie offerte dagli operatori.

Il progetto aveva già compiuto un passo concreto in Svizzera, dove un operatore denominato anch’esso Taler Operations AG aveva avviato nel maggio 2025 una fase di utilizzo reale e sperimentazione pubblica con pagamenti in franchi svizzeri. L’esperienza elvetica continua e rimane distinta dalla nuova iniziativa tedesca, che riguarda specificamente l’emissione di moneta elettronica in euro.

L’architettura tecnica: exchange, wallet e controllo della doppia spesa

Dal punto di vista informatico, GNU Taler utilizza diversi componenti specializzati. L’exchange gestisce l’emissione dei token e la loro conversione; il wallet conserva le credenziali crittografiche del cliente; il merchant backend permette agli esercenti di verificare i pagamenti, gestire gli ordini e richiedere l’accredito degli importi ricevuti.

Il trasferimento di valore non richiede una blockchain perché l’exchange mantiene le informazioni necessarie per verificare la validità dei token. Quando un utente tenta di utilizzare una moneta digitale già spesa, l’operatore può rilevare il tentativo e impedire il double spending, cioè la duplicazione fraudolenta della stessa disponibilità monetaria.

Il protocollo consente di aggregare più transazioni commerciali prima di trasferire le somme sul conto bancario dell’esercente, riducendo il numero di bonifici e i relativi costi: si propone quindi come una soluzione efficace per la gestione dei micropagamenti.

La documentazione tecnica comprende interfacce API per integrare Taler con applicazioni commerciali, oltre a componenti per WooCommerce, Magento, Drupal Commerce e altri strumenti.

I limiti della moneta digitale che si comporta come contante

La riservatezza offerta da GNU Taler comporta anche alcune responsabilità per gli utenti. Poiché il valore risiede nelle credenziali digitali custodite dal portafoglio, perdere il wallet senza un backup adeguato può significare perdere definitivamente la possibilità di spendere i fondi.

Un dispositivo compromesso potrebbe inoltre consentire a un aggressore di utilizzare i token disponibili: la sicurezza delle chiavi, la protezione del sistema operativo e le procedure di recupero diventano quindi elementi essenziali, proprio come la custodia delle banconote in un portafoglio tradizionale.

GNU Taler prevede strumenti di backup e sincronizzazione cifrata, ma gli utenti devono comprendere bene le condizioni di conservazione e recupero. Le monete digitali hanno anche una durata di validità e il wallet deve periodicamente rinnovarle; lasciare il dispositivo scollegato troppo a lungo può creare problemi.

Per il momento la nascita della società tedesca rappresenta un passaggio organizzativo e regolamentare, non ancora il debutto di un nuovo circuito di pagamento europeo.

Eppure il significato dell’iniziativa è potente: dimostrare che privacy nei pagamenti digitali e rispetto delle regole finanziarie possono convivere anche fuori dai laboratori di ricerca, con un’infrastruttura aperta e utilizzabile nella vita quotidiana.