Google Wallet porta il passaporto digitale in Italia: come funziona e cosa cambia

Google Wallet si prepara a diventare uno strumento ancora più completo per gestire documenti e informazioni personali direttamente dallo smartphone.

La piattaforma di Google sta introducendo un centro dedicato agli avvisi e ampliando la disponibilità dei passaporti digitali, con novità che interessano anche il mercato italiano.

L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso agli aggiornamenti e integrare progressivamente nuovi documenti d’identità nell’applicazione. Le modifiche, segnalate da 9to5Google, si inseriscono nell’evoluzione dei servizi digitali dell’azienda, sempre più orientati a ridurre la necessità di ricorrere a documenti fisici e a rendere più immediate le operazioni quotidiane. La distribuzione graduale, tuttavia, richiede attenzione prima di considerare queste funzionalità già disponibili per tutti.

Google Wallet introduce un centro notifiche dedicato

La novità principale riguarda l’organizzazione delle comunicazioni all’interno dell’applicazione. Nella schermata iniziale compare un’icona a forma di campanella, collocata accanto al selettore del profilo nell’angolo superiore destro. Selezionandola, l’utente può accedere a un flusso di aggiornamenti relativi agli elementi presenti nel portafoglio digitale.

L’introduzione di questo spazio risponde a un’esigenza concreta: riunire le informazioni pertinenti in un punto facilmente riconoscibile, anziché disperderle nell’interfaccia. Per chi utilizza il servizio con frequenza, una sezione specifica può rendere più intuitiva la consultazione delle comunicazioni e aiutare a distinguere gli avvisi legati ai contenuti salvati nell’applicazione.

Google aveva già annunciato l’intenzione di integrare un centro messaggi direttamente nel servizio. L’attuale implementazione rappresenta quindi un passo verso la realizzazione di quel progetto, anche se l’attivazione avviene attraverso un aggiornamento lato server. Questo dettaglio è importante perché la presenza della funzionalità non dipende necessariamente dall’installazione manuale di una nuova versione dell’app.

Per valutare correttamente la novità, occorre comunque distinguere la disponibilità dell’interfaccia dalle caratteristiche effettive delle notifiche. Le informazioni pubblicate non delineano ancora in modo esaustivo tutte le tipologie di messaggio che saranno gestite. Sarà l’utilizzo concreto a chiarire quanto questo spazio diventerà centrale nell’esperienza quotidiana.

Passaporti digitali, nuove opportunità per Italia ed Europa

L’altra novità riguarda l’espansione dei documenti d’identità digitali. Google Wallet sta estendendo il supporto ai passaporti attraverso la funzione denominata ID pass, il cui impiego dipende dal Paese e dalle modalità di riconoscimento previste localmente. Tra i documenti già contemplati figurano quelli statunitensi, utilizzabili ai controlli di sicurezza aeroportuali della TSA mediante lettura NFC oppure scansione di un codice QR.

Le nuove possibilità riguardano, oltre alla già citata Italia, anche Irlanda, paesi dove sono state individuate le prime tracce della funzionalità.

L’attivazione non risulta ancora ampiamente distribuita, perciò non è possibile considerarla una disponibilità generalizzata per tutti i residenti. La distinzione è rilevante soprattutto per chi vorrebbe affidarsi al telefono durante gli spostamenti: la presenza di un documento nell’app non implica automaticamente che venga accettato da ogni autorità o in qualsiasi situazione.

La procedura prevista richiede di acquisire la pagina informativa del passaporto e il relativo chip di sicurezza. È inoltre necessario registrare un video del volto, utile nel processo di verifica dell’identità. Al termine dei controlli, l’applicazione invia una comunicazione che segnala l’esito della verifica. Per iniziare, bisogna aprire Google Wallet, premere il pulsante con il simbolo più nella parte inferiore dello schermo e raggiungere la sezione dedicata ai documenti personali, quindi selezionare ID pass.