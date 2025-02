Goditi il vero streaming in 4K con la fibra di Aruba

La visione di film, serie tv ed eventi sportivi in streaming ad alta definizione richiede una connessione Internet stabile e veloce, in caso contrario anche se si acquista un televisore da oltre 1.000 euro l’esperienza resterà comunque scadente. Ecco perché è così importante la scelta dell’offerta fibra giusta, soprattutto se si ha la passione dei film e delle serie, così come per le manifestazioni sportive.

A questo proposito, una delle connessioni migliori al momento la offre la fibra di Aruba, grazie ad una velocità in download fino a 1 Gigabit/s e un’ottima stabilità. Con la nuova promozione in corso, è possibile attivare Aruba Fibra al prezzo scontato di 17,69 euro al mese per 6 mesi invece di 24,90 euro e zero costi di attivazione.

Godersi lo streaming in 4K con la fibra di Aruba

Per la sua fibra Aruba si appoggia alla rete di Open Fiber, azienda italiana nata allo scopo di realizzare reti di comunicazione in fibra ottica FTTH sull’intero territorio nazionale. Per l’offerta in questione – Fibra Aruba Promo – la velocità arriva fino a 1 Gbps, volendo però è possibile raggiungere i 10 Gbps in download e i 2,5 Gbps in upload grazie all’attivazione di servizi opzionali.

La velocità della fibra, così come la stabilità, permettono ai clienti Aruba Fibra di godersi lo streaming in 4K senza buffering, collegare più dispositivi in contemporanea ed evitare fastidiosi rallentamenti durante la visione di un evento sportivo in diretta. A tutto questo si aggiunge poi l’opportunità di utilizzare la fibra contemporaneamente sia per lo streaming che per il gaming, senza per questo avere ripercussioni sulle prestazioni.

Tutti i vantaggi elencati qui sopra portano quindi a una conclusione pacifica: la fibra fino a 1 Gbps di Aruba è l’ideale per gli appassionati di cinema, serie tv e sport, nonché per tutte le famiglie che sono alla costante ricerca di un intrattenimento di qualità.