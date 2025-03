Google a lavoro per creare uno stilista personalizzato basato sull'AI

Google sta interessandosi in maniera sempre più intensa a ciò che è lo shopping, con tanto di una scheda apposita sul motore di ricerca (ovvero Prodotti) e di consigli personalizzati e una pagina dedicata alle offerte per Google Shopping.

Il colosso di Mountain View vuole però spingersi oltre, andando a proporre altre funzioni avanzate per convincere gli utenti di acquistare attraverso i propri canali.

A tal proposito gli sviluppatori stanno preparando strumenti per creare un vero e proprio stilista AI. Questo, oltre a consigli su prodotti che si abbinano bene a un capo di vestiario, può fornire strumenti di bellezza AR. Il tutto è disponibile nel contesto di Google Shopping, anche se al momento parte delle novità è disponibile solo entro i confini degli Stati Uniti.

Stilista AI di Google: ecco gli strumenti principali

Il nuovo stilista AI di Google consente agli utenti, attraverso una query di ricerca riguardante abbigliamento, di ottenere accessori o altri vestiti che si abbinano bene con lo stesso, con tanto di link per esaminare il prodotto più da vicino. Il tutto attraverso un tono colloquiale.

Effettuando una ricerca da smartphone, selezionando un capo d’abbigliamento, dovrebbe inoltre apparire una nuova voce scorrendo verso il basso. Questa dovrebbe recitare qualcosa come “Can’t find it? Create it” (ovvero Non riesci a trovarlo? Crealo). Selezionando tale voce, l’utente può poi descrivere più nei dettagli cosa sta cercando, con ampio spazio di manovra e personalizzazione.

Altra implementazione riguarda la funzionalità di bellezza AR, potenziate con Gemini. Queste consentendo agli utenti di testare tramite l’AI prodotti di bellezza ispirati o creati da celebrità e influencer.

Lo stilista AI di Google è accessibile tramite la scheda Google Shopping per dispositivi mobile e desktop, risultando applicabile a tutti i prodotti accompagnati da un apposito badge. Lo strumento permette anche di applicare indumenti sulle foto dell’utente, per una sorta di “prova virtuale” con taglie che vanno dalla XXS fino alla XXL.