Gemini: una funzione Advanced presto disponibile anche per i piani gratuiti

Se Google sta curando con particolare attenzione Gemini Advanced, sta dimostrando di non dimenticarsi mai degli abbonamenti gratuiti.

La compagnia di Mountain Views, nel corso delle scorse settimane e mesi, ha reso disponibili a tutti Gemini Live, la modalità conversazionale e le funzionalità di analisi dei file. A questa lista, potrebbe presto aggiungersi un’ulteriore funzionalità, finora prerogativa dei piani Avanced.

Gli esperti del sito di Android Authority hanno individuato, attraverso un’analisi del file APK dell’app Google (nello specifico la versione 16.8.31) hanno intravisto la possibilità che Deep Search di Gemini potrebbe essere presto disponibile a tutti gli utenti.

Deep Search potrebbe presto essere disponibile gratuitamente (ma con alcuni limiti)

Stando a quanto emerso dall’analisi delle stringhe, Google potrebbe adottare una filosofia freemium dello strumento. Ciò significa che Deep Search potrebbe essere disponibile con forti limitazioni, funzionando come una sorta di “dimostrazione”, come avviene per la già citata funzionalità di analisi dei file.

Così come avviene sempre in questi casi, non è dato sapere se e quando gli sviluppatori attiveranno effettivamente le schede individuate dagli esperti. Anche se con i limiti del caso, l’eventuale apertura di Deep Search ai piani gratuiti potrebbe rappresentare un cambiamento epocale per molti utenti, prendendo dimestichezza con un tool interessante ma che, almeno al momento, è disponibile solo a un numero ristretto di persone.

Questa scoperta arriva in un periodo ricco di novità per l’Intelligenza Artificiale di Google. Giusto qualche giorno fa, lo strumento per sviluppatori Code Assist, è stato reso gratuito, una mossa che potrebbe risultare simile a quella potenzialmente legata a Deep Search.

Tali mosse sembrano rientrare nel grande progetto della compagnia, che prevede un 2025 in cui Gemini dovrebbe diventare un elemento onnipresente nell’ecosistema di Google.