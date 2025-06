Google AI Pro: arriva il Piano Annuale con sconto del 16%

Google AI Pro (ex AI Premium), l’abbonamento più economico tra quelli di Google One che danno accesso all’AI avanzata, adesso ha anche un’opzione annuale che permette di risparmiare. Fino a ieri, infatti, era possibile abbonarsi soltanto mensilmente, con rinnovo automatico. Con il lancio del nuovo piano annuale, gli utenti possono ora abbonarsi a un costo di 219,99 euro, risparmiando il 16% rispetto al piano mensile, che porta la spesa totale a 263,88 euro all’anno.

Cosa offre il pacchetto Google AI Pro

Sottoscrivendo l’abbonamento AI Pro (sia mensile che annuale), gli utenti avranno accesso a un insieme di strumenti di ultima generazione, ideali per professionisti e utenti avanzati:

Accesso completo a Gemini AI Pro , la versione più avanzata dell’intelligenza artificiale di Google

, la versione più avanzata dell’intelligenza artificiale di Google Utilizzo dei modelli Veo per creare video a partire dal testo

2 TB archiviazione su Google Drive

su Google Drive Limiti di molto innalzati su NotebookLM, l’applicazione che sfrutta l’AI per ottimizzare la produttività

Questo pacchetto si rivolge a coloro che necessitano di strumenti affidabili e innovativi per affrontare le sfide del lavoro moderno, dalle analisi di dati complessi alla gestione di grandi progetti collaborativi.

La strategia AI di Google

L’introduzione del piano annuale non è solo una mossa commerciale, ma parte di una strategia più ampia per rafforzare la posizione di Google nel mercato competitivo dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud. Con questa iniziativa, l’azienda punta a combinare innovazione tecnologica e accessibilità economica, rispondendo alle richieste di una clientela sempre più attenta al prezzo.

Il piano annuale si inserisce in un contesto di crescente domanda per soluzioni integrate e personalizzabili, sia da parte di utenti privati che di aziende. Grazie a un’offerta completa e ben bilanciata, Google AI Pro mira a diventare un punto di riferimento per chi cerca strumenti avanzati per migliorare la propria produttività e capacità analitica.