Google AI Ultra: cosa offre il nuovo abbonamento da 274 euro al mese

Google cambia ancora il panorama dell’intelligenza artificiale con il lancio del nuovo abbonamento Google AI Ultra, una proposta premium destinata a creativi, sviluppatori software e filmmaker che richiedono strumenti avanzati per il loro lavoro. Con un costo mensile di 249,99 dollari (274,99 euro in Europa) e un’offerta promozionale del 50% di sconto per i primi tre mesi per i nuovi iscritti, questo piano rappresenta il massimo dell’innovazione nel settore AI.

Google AI Ultra: cosa offre

Tra le caratteristiche principali del piano Google AI Ultra, troviamo l’accesso anticipato ai modelli più sofisticati come Veo 3 e la modalità Deep Think, oltre a un generoso spazio cloud di 30 TB e l’abbonamento a YouTube Premium incluso. Questa combinazione di vantaggi non solo garantisce prestazioni elevate, ma anche un ecosistema completo per i professionisti del settore creativo.

Il pacchetto include una serie di strumenti avanzati per soddisfare ogni esigenza. Al centro dell’offerta c’è Gemini, nella sua versione più potente, con limiti d’uso estesi e funzionalità avanzate per la ricerca e la generazione video.

Inoltre, il nuovo tool Flow permette di creare contenuti cinematografici in 1080p con controlli avanzati della telecamera, una risorsa inestimabile per filmmaker e produttori. Per chi lavora nel campo dell’animazione, Whisk permette di trasformare idee creative in animazioni di 8 secondi, mentre NotebookLM Pro, potenziato per usi accademici e professionali, è un alleato insostituibile per studenti e ricercatori.

Non mancano integrazioni strategiche che rendono l’esperienza ancora più fluida e produttiva. Gemini è integrato direttamente nelle app di produttività come Gmail, Docs e Chrome, offrendo un’esperienza unificata. Inoltre, il prototipo Project Mariner consente di gestire simultaneamente fino a 10 attività, una funzionalità che promette di semplificare anche i flussi di lavoro più complessi.

Google One AI Premium diventa Google AI Pro

Parallelamente al lancio di Ultra, Google ha rinnovato il suo piano esistente Google One AI Premium, ora chiamato Google AI Pro. Questo livello di abbonamento, che costa 21,99 euro al mese, offre agli utenti l’accesso gratuito a funzionalità di filmmaking in Flow e all’integrazione di Gemini in Chrome, rendendolo un’opzione allettante per chi cerca un equilibrio tra costo e funzionalità.

Inoltre, Google ha ampliato la sua iniziativa educativa offrendo un anno accademico gratuito di Google AI Pro agli studenti universitari di Giappone, Brasile, Indonesia e Regno Unito, consolidando il suo impegno verso l’accessibilità delle tecnologie AI.