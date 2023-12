Google Arts and Culture: arriva gioco per scrivere prompt AI

Lo scorso novembre, Google Arts and Culture ha pubblicato “Say What You See”, un piccolo gioco divertente che consente di apprendere “l’arte di suggerire immagini”. L’esperimento di Google Arts & Culture mostra un’immagine generata dall’intelligenza artificiale sulla sinistra. L’utente dovrà poi scrivere un messaggio, fino a 120 caratteri, che generi una corrispondenza simile. Questo processo richiede fino a 30 secondi e può mostrare anche le opere della biblioteca Arts & Culture. Ad oggi Google non specifica quale modello sta utilizzando per addestrare l’AI (Imagen 2 è infatti stato annunciato a dicembre e offre, immagini fotorealistiche, ad alta risoluzione e con qualità di immagine notevolmente migliorata), ma è probabile che ciò verrà svelato nei prossimi mesi.

Google Arts and Culture: come funziona “Say What You See”

Nel primo livello è necessaria una corrispondenza del 50% tra immagine e descrizione. Solo allora si potrà passare al secondo livello. Naturalmente, con il passare dei livelli, la difficoltà sarà sempre maggiore (60% nel livello 2, 70% nel livello 3, ecc.). Gli utenti hanno a disposizione tre tentativi. Google fornirà comunque suggerimenti per creare la descrizione come ad esempio “includere informazioni sul mezzo, soggetto e contesto”, oltre a specificare il periodo artistico e materiali o forme e texture. Gli utenti possono anche giocare a “Say What You See” su dispositivo mobile, sfruttando l’app Arts & Culture per Android. Dopo aver giocato, gli utenti possono scrivere messaggi di immagini reali utilizzando Search Generative Experience (SGE), se questi sono iscritti a Google Search Labs.

Il gioco “Say What You See” di Google Arts and Culture, che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare immagini, è disponibile al momento in pochi paesi selezionati. L’azienda di Mountain View ha comunque dichiarato che nei prossimi mesi verrà esteso ad altre zone del mondo (come ad esempio l’Italia).