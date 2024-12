Google Calendar: arriva la Dark Mode per la versione Web

Dopo una lunga attesa, la versione Web di Google Calendar ha finalmente accontentato gli utenti, implementando la Dark Mode.

Questo aggiornamento mira a rendere l’interfaccia più piacevole e meno affaticante per la vista, andando a ripercorrere quanto già fatto dalla compagnia con altri strumenti come Drive e Docs. A quanto pare, la nuova modalità scura è disponibile sia per gli account personali di Gmail che per quelli Workspace.

Calendar dovrebbe presentare la nuova interfaccia attraverso un apposito pop-up, attivato automaticamente quando l’utente accede al servizio. Attraverso le impostazioni è ora possibile scegliere tra tre diverse impostazioni, ovvero modalità chiara, scura o predefinita.

Dark Mode per Google Calendar e non solo: l’app si rifà il look

Verificare la disponibilità della nuova modalità è semplice: basta cliccare sull’ingranaggio delle impostazioni, in alto a destra. Da qui selezionare Aspetto dal menu a discesa. Fatto ciò la schermata dovrebbe essere mostrata in nero, pur restando un antiestetico sfondo bianco dietro il logo di Google (un particolare che probabilmente sarà corretto in futuro).

Sebbene questa implementazione possa considerarsi una semplice modifica grafica, si tratta di qualcosa considerato molto utile da gran parte dell’utenza. Prima dell’introduzione della Dark Mode, infatti, l’unica possibilità di ottenere un risultato visivo simile era quello di affidarsi ad app di terze parti.

Oltre alla modalità scura, l’interfaccia di Google Calendar versione Web ha ottenuto ulteriori modifiche a livello visivo, ripercorrendo la filosofia grafia di Material Design 3. Ciò si traduce, in termini pratici, in nuove impostazioni a livello di tipografia, controlli aggiornati e nel complesso un design più moderno e accessibile.

Negli scorsi mesi l’app è stata modificata anche per rendere più facile ricordare i compleanni dei propri amici, familiari e colleghi.