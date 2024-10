Google Calendar offrirà finalmente una sua dark mode

Google Calendar sta introducendo finalmente una funzionalità tanto semplice quanto attesa, ovvero la dark mode. Una soluzione semplice che, soprattutto per chi usa il servizio di notte o in contesti scarsamente luminosi, può rendere più piacevole la gestione dei calendari.

L’annuncio ufficiale è arrivato dall’azienda di Mountain View, che ha confermato l’arrivo della modalità scura attraverso il blog Google Workspace Updates. Il comunicato ha incluso anche altre novità interessanti per il servizio, come grafica rivista per icone e pulsanti, oltre alla possibilità di personalizzare i temi di Calendar.

A livello pratico, la compagnia ha uniformato questo suo strumento al resto dell’ecosistema, adottando lo standard Material Design 3. Questo dovrebbe garantire nel complesso una maggiore facilità d’uso e uno stile più moderno.

Come confermato nell’annuncio, Google Calendar ottiene anche dei nuovi controlli. Cliccando sull’icona a forma di ingranaggio, ovvero Impostazioni, è possibile ottenere un menu a discesa minimalista, con varie opzioni per gestire i calendari nel miglior modo possibile.

Come attivare la dark mode di Google Calendar

Le nuove icone di Google Calendar risultano più leggibili, mentre la grafica dello strumento appare complessivamente più pulita.

Tornando alla dark mode, per attivare questa nuova funzione grafica è necessario:

Andare sull’ icona a forma di ingranaggi o in alto a destra;

o in alto a destra; Scegliere la voce Aspetto ;

; Andare su Chiaro, Scuro o Predefinito a seconda del caso.

Va tenuto conto che tale impostazione avrà effetto anche su Google Tasks. Anche gli utenti che accedono direttamente a tasks.google.com verranno dunque indirizzati verso la nuova interfaccia.

Una delle ultime modifiche apportate da Google a questo strumento riguarda i compleanni, con un sistema di inserimento degli stessi semplificato nei calendari.