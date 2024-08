Google Calendario, addio agli slot riservati agli appuntamenti

Google Calendar ha avviato la transizione dagli slot per appuntamenti ad un nuovo aspetto sempre dedicato agli agli appuntamenti. La nuova modifica è chiara per tutti: gli utenti non saranno più in grado di creare nuove pagine di prenotazione degli slot per appuntamenti. D’altro canto, tutti i nuovi appuntamenti da ora in poi dovranno essere prenotati tramite la nuova funzionalità.

Questo aggiornamento è in cantiere in realtà già da un po’ di tempo. Google ha annunciato all’inizio di quest’anno che gli appuntamenti all’interno di Calendario avrebbero visto alcune modifica inesorabili. Questo nuovo aggiornamento verrà gradualmente implementato in diversi ambiti di Google Workspace e dovrebbe essere completato entro la fine di agosto 2024.

Google Calendario: ora gli appuntamenti non si segnano più con i vecchi slot

La transizione dagli slot per appuntamenti alla nuova funzionalità utile per segnarli su Calendario, comporta alcuni cambiamenti notevoli per gli utenti della celebre app di Google. Gli appuntamenti ora offrono un approccio molto più snello e flessibile con questo nuovo metodo. Questa nuova aggiunta in arrivo gradualmente per tutti migliorerà nettamente l’esperienza utente complessiva sia per coloro che prenotano gli appuntamenti sia per coloro che gestiscono i propri calendari.

Sebbene la nuova programmazione degli appuntamenti apporti nuove funzionalità a Google Calendario, la transizione richiede anche un periodo di adattamento per gli utenti abituati agli slot classici. Le pagine di prenotazione degli slot per appuntamenti esistenti non saranno più disponibili e tutti i nuovi appuntamenti dovranno essere creati utilizzando la nuova funzionalità di programmazione. Gli utenti che hanno fatto affidamento sugli slot dovranno pertanto familiarizzare con la nuova feature per continuare a gestire i propri appuntamenti in modo efficace.

La funzionalità è attualmente disponibile per un’ampia gamma di utenti di Google Workspace, inclusi quelli con piani Business, Enterprise, Education e Nonprofits, nonché utenti di Google Workspace Individual, Google One Premium e account Google personali.