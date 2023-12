Google Calendario, creare un Task sarà più semplice che creare un evento

La grande abbondanza di applicazioni di Google ha reso certamente la vita degli utenti molto più semplice almeno sul piano smartphone. Per molti infatti è fondamentale utilizzare alcune espressioni di app basilari marchiate a fuoco dal colosso di Mountain View, tra cui anche Google Calendar.

Questa è infatti un’app essenziale per tenere traccia di ogni evento e di tutte le attività in corso. È altrettanto noto però che l’app attualmente rende la creazione di una nuova attività un po’ più complicata di quanto il pubblico si aspetterebbe. Secondo quanto riportato però la situazione è destinata a cambiare presto, almeno nella versione riservata agli utenti Android.

Analizzando il contenuto dell’ultimo aggiornamento di Google Calendar per Android, Google starebbe implementando il supporto per una modifica rapida. Questa consentirà di passare dalla creazione di un evento nel calendario a un’attività in Google Task che sarà dunque integrato anche in Calendar.

Google Calendar e Tasks non sono mai stati così integrati

All’interno della pagina di creazione verrà implementato un nuovo collegamento che permetterà di passare da un evento ad una attività. Come gli utenti possono notare dall’immagine, è la creazione di un evento a figurare come impostazione predefinita, ma basterà un semplice tocco per farla diventare un’attività di Tasks.

Per farlo attualmente gli utenti devono invece tornare indietro e toccare il pulsante dedicato alle attività dopo aver premuto il tasto “+”. Almeno secondo le immagini trapelate, non sembra cambiare affatto l’interfaccia utente, per cui gli utenti dovrebbero avere molta dimestichezza nell’adattarsi.

Una delle cose più importanti da notare è che Google Calendar salverà anche le informazioni riguardanti il titolo attribuito alla nuova creazione, così come la data in corso. Trasformando l’evento in attività dunque le informazioni di base non andranno perse.

Con il metodo attualmente esistente invece tutte queste informazioni andrebbero perse e gli utenti sarebbero costretti a cominciare da capo.