Google Chat: arriva filtro per bloccare messaggi da mittenti sconosciuti

Nell’era della comunicazione digitale, la sicurezza e l’efficienza degli strumenti di messaggistica aziendale diventano priorità imprescindibili. In questo scenario, Google Chat si posiziona come protagonista, introducendo una funzione innovativa per la gestione delle comunicazioni indesiderate.

Da metà dicembre, infatti, la piattaforma si arricchisce di un sistema di filtro intelligente che consente agli utenti di accettare messaggi privati e inviti a spazi esclusivamente da mittenti noti. Una svolta significativa per chi utilizza la chat di Google, sia a livello personale che in ambito lavorativo, e che mira a rafforzare il controllo sulle interazioni in entrata senza compromettere la collaborazione tra colleghi dello stesso dominio.

Protezione dagli sconosciuti: una barriera contro lo spam e phishing

La crescente diffusione di comunicazioni indesiderate e attacchi di phishing ha reso indispensabile l’adozione di soluzioni preventive all’interno delle piattaforme di messaggistica. La novità introdotta da Google Chat risponde proprio a questa esigenza, offrendo agli utenti la possibilità di filtrare i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

Un’opzione che si rivela fondamentale soprattutto per chi, ogni giorno, si trova a dover gestire numerose richieste non autorizzate o potenzialmente dannose. Il filtro, infatti, rappresenta un baluardo concreto contro lo spam, riducendo drasticamente il rischio di ricevere comunicazioni non desiderate e mantenendo al contempo la porta aperta alle collaborazioni legittime e sicure.

Uno dei punti di forza di questa nuova funzione è la sua semplicità d’uso. Attivare il filtro su Google Chat richiede solo pochi passaggi, sia da desktop che da dispositivi mobili. Su computer, è sufficiente accedere alle Impostazioni e selezionare l’opzione Mittenti Noti sia per le conversazioni dirette che per gli Inviti a spazi.

La procedura su smartphone Android è altrettanto immediata: basta aprire il menu principale dell’app, entrare in Impostazioni e poi in Gestisci inviti, dove sarà possibile scegliere la stessa opzione. È importante sottolineare che, per impostazione predefinita, il sistema resta aperto a tutti: l’attivazione del filtro richiede quindi un’azione esplicita da parte dell’utente o dell’amministratore di sistema.

Un rollout rapido per tutti gli utenti Google Workspace e privati

L’aggiornamento, rilasciato a partire dal 16 dicembre, ha interessato sia i profili individuali che le organizzazioni iscritte a Google Workspace. Google ha assicurato una distribuzione capillare della funzione nell’arco di 72 ore, rendendola così disponibile a tutti gli utenti in tempi rapidissimi.

Questo rollout inclusivo garantisce che la protezione contro lo spam e le comunicazioni indesiderate non sia più appannaggio esclusivo delle grandi aziende, ma possa essere adottata da chiunque utilizzi Google Chat per scopi personali o professionali. Un aggiornamento che, sebbene possa sembrare minore sulla carta, ha un impatto significativo sulla qualità e sulla sicurezza delle interazioni digitali.