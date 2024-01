Google Chat sta per introdurre finalmente i messaggi vocali

Sono svariate le applicazioni sotto la gestione di Google che garantiscono possibilità di ogni genere. Che sia per la navigazione, per l’organizzazione dei file o per la comunicazione, il colosso è sicuramente il più attivo nel mondo mobile.

Google Chat ad esempio offre una vasta gamma di funzioni comunemente presenti nelle app di messaggistica. Tuttavia, bisogna ricordare che tutte le piattaforme di messaggistica istantanea spesso hanno qualche mancanza e tale aspetto riguarda anche questa famosa applicazione. Più in particolare è uno l’aspetto di base che manca a Chat di Google, ovvero i messaggi audio. La buona notizia è che questa lacuna sarà presto colmata.

Google Chat pronta ad introdurre i messaggi vocali in app

Alcune fonti molto attendibili avrebbero rivelato che Google Chat si starebbe preparando per introdurre una funzionalità estremamente necessaria: i messaggi vocali. Secondo quanto riportato, questa funzione potrà essere facilmente attivata mediante un flag nell’app Google Chat per Android. Il lancio è previsto entro il primo trimestre di questo 2024, per cui non bisognerebbe neanche aspettare troppo tempo.

Stando alle informazioni reperite sul web, lo stesso flag di attivazione sarebbe disponibile anche nell’app Gmail, all’interno della quale Google ha integrato la funzionalità Google Chat.

I messaggi vocali possono essere registrati utilizzando il pulsante del microfono in basso a destra sul display, come illustrato negli screenshot in alto e come accade per tutte le altre app di messaggistica. Il pulsante del microfono va a sostituire dunque, almeno temporaneamente, il pulsante di invio che riappare in seguito, quando l’utente inizia a digitare nel campo di testo o dopo aver terminato la registrazione vocale.

Finalmente gli utenti che utilizzano questa piattaforma potranno avere a disposizione una funzione che tutte le app rivali già possiedono da anni. Questo significa una sola cosa: Google vuole fare le cose in grande proprio come aveva dichiarato durante lo scorso 2023.