Google Chrome, aggiornamento per iOS e iPadOS: arriva il multi-profilo

Nel caso in cui vi foste trovati almeno una volta a condividere un iPad con un membro della vostra famiglia o semplicemente desiderate mantenere la vita lavorativa separata dalla navigazione per svago, probabilmente sapete cosa significa avere solo un profilo a disposizione. Google Chrome per iOS e per iPadOS è infatti molto performante ma privo di questa funzionalità.

Ciò, come tutti possono vedere, non avviene sugli altri sistemi operativi come ad esempio Windows e macOS. In quel caso infatti gli utenti possono creare più profili insieme e passare da uno all’altro. Adesso però qualcosa si starebbe cominciando a muovere anche per gli iPhone e per gli iPad secondo le ultime indiscrezioni.

Google Chrome sta preparando la modalità multi-profilo per iOS e iPadOS

Secondo un rapporto pubblicato in queste ore sul web, Google starebbe finalmente testando la funzionalità dedicata al multi-profilo per gli utenti Apple con iPad ed iPhone.

Sembra imminente l’aggiornamento che arriverà per iOS, piattaforma mobile che finalmente potrà ospitare una delle funzionalità più utili. Questa è stata a lungo una funzionalità desiderata dagli utenti siccome avere più profili consente di separare un ambito dall’altro o semplicemente il proprio profilo da quello di un fratello o della mamma e del papà.

In questo momento sembra che Google stia lavorando alla feature utile per cambiare profilo solo per iOS, anche se non sono escluse funzionalità più avanzate per il futuro. Alla funzionalità non è stato assegnato al momento un nome ufficiale ed è accessibile solo tramite impostazioni in beta. Questo certifica che è attualmente in fase di test. La fonte è riuscita ad analizzare il codice e a trovare le stringhe correlate alla feature le quali si nascondono dietro un flag sperimentale.

L’introduzione di questa possibilità per gli utenti iOS sarebbe una grande soddisfazione in quanto non è ancora disponibile anche per gli utenti Android.