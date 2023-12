Google Chrome in modalità desktop per tutti i tablet Android di fascia alta

Il 2023 volge al termine e come ogni fine di ogni anno, è tempo di bilanci. In realtà non c’è migliore occasione per parlare del lavoro di Android sul mondo dei tablet, che non hanno ricevuto certamente lo stesso trattamento degli smartphone. Per anni infatti proprio questi device non hanno beneficiato delle giuste attenzioni da parte di Google al fine di poter competere con altre realtà come iPad o con il mondo dei telefoni in generale.

In prossimità del 2024, ormai imminente, sembra che Google abbia pronta una nuova mossa che potrà finalmente infuocare l’ambito tablet.

Google Chrome sarà in modalità desktop di default sui tablet Android premium

In un nuovo post, pubblicato recentemente sul blog del sito Chrome for Developers, Google ha annunciato che abiliterà la modalità desktop come impostazione predefinita sui tablet premium. Per “premium” si intendono tutti quei dispositivi che sono dotati di un display da almeno 10 pollici e di una quantità di RAM pari almeno a 8 GB.

Google spiega questo cambiamento affermando che i siti web verrebbero di consueto visualizzati in modo diverso sui dispositivi mobili e su desktop, tutto in base alla stringa User-Agent del browser.

L’esperienza sui tablet, vista l’impostazione predefinita che Chrome utilizzava per Android, non era ottimale, siccome i siti web desktop erano costretti ad adattarsi in 980 px. In termini di lettura, la situazione era confortevole, almeno sugli schermi piccoli, ma i tablet più performanti di certo non be beneficiavano.

Tutto sembra peraltro arrivare in un momento in cui il mercato dei tablet Android visto un impennata decisiva per quanto concerne i dispositivi di fascia alta. Esatto, si tratta proprio di quei tablet premium di cui Google parla nel suo post. Detto ciò, i siti web utilizzeranno in automatico le loro versioni desktop su questi modelli, dando agli utenti la possibilità di sfruttare in pieno il loro potenziale.