Google Chrome risolve il problema delle troppe schede aperte, ecco come

Chiunque pensa che il suo smartphone Android sia un disastro a causa di tutte le schede lasciate aperte su Google Chrome dopo una ricerca, può stare tranquillo. A quanto pare gli ingegneri hanno ascoltato le lamentele ed avrebbero sviluppato un nuovo modo per evitare il sovraffollamento di tab.

All’interno di una versione riservata agli sviluppatori del celebre browser Google Chrome, è stata trovata una dicitura, ovvero “#android-tab-declutter“. Si tratta di una feature che, nel momento in cui è attivata, ricevere l’autorizzazione a chiudere in automatico le schede di Chrome che l’utente ha aperto nel browser e che non ha più utilizzato.

Queste verranno chiuse automaticamente, con due cose importanti che verranno fatte allo stesso tempo: pulizia dell’elenco delle schede e un aumento della velocità di Chrome.

Google Chrome adesso lavora al posto degli utenti: chiuderà in automatico le schede aperte

La nuova funzione che Google Chrome si prepara ad introdurre in pianta stabile, elimina un grosso fastidio per gli utenti. In realtà, più che chiudere le schede, le archivierà. Attivando la funzione “Tab Declutter“, il browser archivia automaticamente le schede rimaste inutilizzate per un po’ di tempo. Dopo questo, sarà l’utente stesso a poter dare un’occhiata a quante schede sono state archiviate e quindi a decidere se ripristinarne.

Nel caso in cui ci dovesse essere qualcosa da ripristinare, la scheda riapparirà nell’elenco di quelle aperte. Allo stesso tempo si potrà anche scegliere di eliminare quelle tab in maniera permanente.

Essendo Google Chrome il browser predefinito su tutti gli smartphone Android, è facile che un utente si ritrovi di fronte a decine e decine di schede aperte lasciate lì a marcire. Purtroppo tutto ciò si sta svolgendo all’interno di una versione beta. Questo significa che con molta probabilità tutto divenga ufficiale ma c’è anche la possibilità che questo aggiornamento non arrivi mai.